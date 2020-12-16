المخاض العسير وتبعاته

آراء

لاحظ أغلب المتابعين للشأن السياسي المخاض العسير الذي واجه تشكيل الحكومة الثانية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ومما لا شك فيه بأن اختيار أعضاء الحكومة هو حق أصيل لرئيسها، لكن حرية الرأي التي نفتخر فيها ككويتيين أجبرت البعض من المرشحين على تقديم الاعتذار عن المشاركة في الحكومة لأسباب شخصية أو نتيجة ضغط الشارع التويتري عليهم.

وأدى هذا التغيير للشعور بالتردد لدى البعض من ابداء التأييد لمستوى تمثيل بعض وزراء الحكومة، والشيء المؤكد أن هذا المخاض العسير له تبعاته السياسية، كما شاهد الجميع التصريحات من بعض الإخوة أعضاء السلطة التشريعية عن مستوى التمثيل الحكومي.

وللحق فأنه يجب على أعضاء السلطة التشريعية عدم استباق الأحداث والحكم على الشخوص، انما يجب عليهم تقييم الأعمال التي يؤديها السادة الوزراء حتى يتم الحكم عليهم، ومن ثم يتم استخدام الصلاحيات الخاصة بهم، أعلم كما يعلم الأغلب بأن الآراء والمواقف السياسية لا يمكن أن تكون على مسطرة واحدة بل متغيرة ومتقلبة حسب الحالة التي يكون بها الموقف.

ان المرحلة المقبلة ستشهد مناقشة العديد من المطالبات المهمة ومنها اقرار العفو الشامل وتعديل قانون المرئي والمسموع وتعديل قانون الانتخاب، والتي سبق لأغلب أعضاء المجلس الحالي تبني هذه الرغبات الشعبية إبان خوضهم غمار الانتخابات النيابية، والتصعيد الحالي غير المبرر والذي يعارض المادة رقم 50 من المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت التي نصت على مبدأ الفصل بين السلطات، علاوة على أنه عادة التصعيد يكون قبل أداء القسم سوف يؤدي الى الصدام المبكر مع الحكومة مما يحتم على هذه المطالبات بالموت السريع.

ان الفطنة والذكاء والفراسة تتطلب التروي في الاقدام على بعض المواضيع في أوقات معينة، ولنا تجربة قريبة من أضرار التسرع والعجلة السياسية، كما أن الدهاء السياسي يحتم على المشرع السير وفق خطط موضوعة ومدروسة، وشعار عدم التعاون السياسي لا يرفع في هذة الوقت بالذات، بل يجب أن يتم الصبر حتى تتضح الرؤية السياسية كاملة، والله أعلم.

