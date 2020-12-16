من بيت الشعب

الاخيرة

بعد النطق السامي لسمو أمير البلاد، وخطاب سمو رئيس مجلس الوزراء لم يعد الإصلاح خياراً بين الخيارات، بل هو الخيار المستقبلي الوحيد، وهو ما يتطلب من الحكومة تحديداً كثيراً من الاستحقاقات عبر تعيين الأكفاء، الأمناء، الأذكياء، في كل مواقع الدولة، وفتح البلد للسياحة والاستثمار، ووقف الهدر وعمليات الفساد، وتحويل المؤسسات والشركات الحكومية إلى الربحية، وإعادة كثير من الهيئات بالغة الكلفة، التي لم تؤد الدور المنوط بها إلى الوزارات التي كانت تابعة لها.

***

نرجو الالتزام دائماً بمبدأ سرية الاقتراع الدستوري للأهداف الخيرة، التي وضع لأجلها، كما نرجو أن يتم الالتزام بنص القسم الدستوري دون زيادة أو نقصان، أمور أخرى نود لو تمت، منها دورات تأهيلية على الأقل للنواب الجدد، وخلق لجنة قيم كما هي الحال في أغلب برلمانات العالم.

***

آخر محطة:

1 - بروتوكولياً وددنا لو وحدت ألوان بشوت الوزراء والنواب في جلسة الافتتاح، وبالطبع اللون الأسود هو الأكثر تميزاً.

2 - نرجو التفعيل الدائم لإدارة التصويت الإلكتروني بدلاً من اليدوي، كما هي الحال في البرلمانات الأخرى، فنحن في القرن الـ 21 لا القرن الواحد دون العشرين.

