نهاية «صخرة الحب».. الأردن غاضب

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أعرب رواد مواقع التواصل في الأردن عن غضبهم الشديد عقب حادثة تحطيم صخرة عرار في منطقة ذيبان بمحافظة مأدبا جنوبي البلاد.

وكانت مواقع محلية ذكرت، الإثنين، أن مجهولين قد حرقوا اطارات مطاطية تحت الصخرة المعروفة أيضا بـصخرة الحب ليتحول لونها للأسود كما حطموا جزءاً من مقدمتها.

وكانت صخرة عرار قد تحولت إلى مقصد سياحي للكثير من الأردنيين للاستمتاع بمنظر شروق أو غروب الشمس من على شرفتها.

وقال سكان منطقة ذيبان إن تدمير الصخرة قد يؤدي إلى حرمانهم من الحضور الكثيف للسياح وما يجلبونه من فوائد اقتصادية للمنطقة.

وعبرت أردنية تدعى لمى عن غضبها لما حدث وكتبت تغريدة: نحن في القرن الحادي والعشرين ولكن الأشياء التي يفعلها الناس جعلتني أعتقد أننا في عصور ما قبل التاريخ.. ما حدث لا يمثل سوى الجهل والتخلف.

