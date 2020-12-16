الأعياد الوطنية لمملكة البحرين.. مناسبات مضيئة وتاريخ مشرق

وطن النهار

ابتدئ بعظيم الشرف وصادق الولاء بأن ارفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين - حفظه الله ورعاه - والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمملكة البحرين - حفظه الله - بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية الذي يصادف 16 و17 ديسمبر من كل عام إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية والذكرى 49 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى 21 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى -حفظه الله ورعاه - لمقاليد الحكم داعيا المولى عز وجل أن يحفظ للبحرين أمنها واستقرارها وان يديم عليها نعمة التنمية والازدهار.

ان هذا اليوم الأغر الذي يبرز المناسبة المضيئة من تاريخ مملكة البحرين المشرق والعريق الذي يضرب بجذوره عمق التاريخ لدولة أساسها العدل والمساواة والنهج القويم والانفتاح على الآخرين مما مكن مملكة البحرين أن تكون مقصدا لبيئة آمنة وواحة مطمئنة يتعايش فيها الجميع بروح السلم ومحبة الآخرين تميزها سمعة وطيبة وكرم يتحلى بها شعبها يشهد بها القاصي والداني ..وهي بلا شك سائرة بذلك النهج المتوارث جيلا بعد جيل والذي يصون أركانه ويحقق أهدافه الرؤيا العميقة والنهج الإصلاحي الشامل والفريد والمتجدد في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى - حفظه الله ورعاه- ودعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة - حفظه الله- ولي العهد رئيس الوزراء - حفظه الله - كقيادة وضعت كل جهدها واهتمامها في رفعة شأن شعبها وإبراز مكانة مملكة البحرين الرائد كنموذج مثالي يحتذي به في الحكم الرشيد القائم على دولة القانون والمؤسسات ليس فقط في نهج التعايش السلمي على أرضها عبر مئات السنين بل في الالتزام القائم على مبدأ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والازدهار الاقتصادي وتعزيز بناء السلام وتقوية أركان الأمن والاستقرار الجماعي المستند على روح القانون والاتفاقيات والأعراف الدولية.

وان كان هناك مثال على قوة العلاقات والتلاحم بين مملكة البحرين ومحيطها فلا بد من اخذ العلاقات البحرينية - الكويتية مثالا للعلاقة المثالية التي تجمع مملكة البحرين بجميع الدول ولكن ما يضفى على العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت هذه العلاقة تتسم بطبيعة فريدة من نوعها في العالم كون الأسرتين الحاكمتين في كلا البلدين أبناء عمومة واحدة تربطهم وشائج النسب واللحمة الواحدة وهو ما ينعكس أيضاً على مستوى العوائل في البلدين الشقيقين وأنا احدهم حيث إن أبناء عمي كويتيون لذا فلا غرابة أن نرى تلاحم الأسر وتضامنهم في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء و لا ابلغ من الغزو الغاشم الذي تعرضت له دولة الكويت فكانت البحرين دار امن وأمان لجميع الأشقاء من الشعب الكويتي العزيز ابتداء من سفارة مملكة البحرين في دولة الكويت أثناء فترة تولي السفير عيسى الجامع - رحمه الله- مهام عمله فنال على ذلك الدور وساماً عالياً في عهد المغفور له بإذن الله تعالى - الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله في حالة فريدة من نوعها لمنح سفير وسام أو من خلال بعثات المملكة في الخارج بما في ذلك سفارة المملكة في بغداد نفسها قبل إغلاقها في تلك الفترة والتي من قصدها فقد أمن على نفسه كل الرعاية والحماية وتقديم التسهيلات الواجب تقديمها للخروج الآمن.

وهنا لا يفوتني الإشارة لدور دولة الكويت قبل انضمام مملكة البحرين بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تقديم جميع التسهيلات لإعداد وتدريب الكادر الدبلوماسي والقنصلي لبعثات المملكة في الخارج وفتح سفارات دولة الكويت للمبتعثين البحرينيين لتأسيس البعثات الدبلوماسية حيث ساعد على ذلك الرعاية التي أولاها مؤسسو الدبلوماسية في البلدين الشقيقين آنذاك صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح طيب الله ثراه وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء حاليا حفظه الله وهذا دليل يعكس مرحلة مهمة من تاريخ البلدين الحديث على صعيد التعاون الخارجي والتضامن الدبلوماسي الذي عرف عنه منهج السياسة المتوازنة تجاه جميع القضايا ومراحل التنسيق المستمر في علاقة البلدين التي لا تعرف مصالح آنية أو طارئة وإنما ترسخ علاقة تجسد توأمة الروح والمصالح المشتركة والمصير الواحد.

ولقد كان للزيارات الرسمية والأخوية المتبادلة سواء الزيارات ما بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب السمو الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ابلغ الأثر في تعميق تلك العلاقة التي بناها الآباء والأجداد فضلا عن الزيارات الدورية والسنوية التي كان يقوم بها فقيد البحرين الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه مع وفد متميز ورفيع المستوى يترجم ابلغ الأثر في معانيها ودلالاتها بالنسبة للقيادة الكويتية ورجال الدولة وأفراد المجتمع ورواده كونها زيارة تتميز بخصوصية فريدة تعكس معاني العلاقة الوطيدة بين الأسرتين الحاكمة والترابط والتآخي في مناسبة عزيزة على كل بيت في الكويت وهي حلول شهر رمضان الفضيل الذي يجمع التواصل بين أبناء الرحم الواحد في مجتمعاتنا . كما كان لزيارات وتواصل والاتصالات بين القيادة في دولة الكويت و صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء واستمرارها أطيب الأثر في تعميق تلك العلاقة الراسخة والتي تنعكس بلا شك بين كافة أفراد الأسرة الحاكمة والمسؤولين وأفراد الشعبين الشقيقين وهي امتداد لزيارات وعلاقات ود وتراحم منذ مئات السنين.

إن العمل لتوطيد العلاقات المصيرية والمشتركة بين دولة الكويت ومملكة البحرين لن يعرف حدودا أو سقفا معينا ينتهي عنده وإنما سيستمر نحو آفاق اكبر لعلاقات تاريخية قوية ومتينة تزداد يوما بعد يوم نحو البناء والتقدم والتنمية والاستقرار كجسد واحد وروح واحدة بفضل الرؤية الحكيمة لدى القيادتين المتمثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظهما الله ورعاهما مواصلين بعون الله البناء على كل ما تحقق من انجازات في طريق تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها . ومما يدل على ذلك عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي توصلت لها اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في فترة قياسية والتي كانت حصة الأسد منها أثناء تولي معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة الموقر مستشار صاحب الجلالة للشؤون الدبلوماسية حقيبة وزارة الخارجية فكانت امتدادا لنهج أسس العلاقة الدبلوماسية الشامخة مع الدول التي أسسها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وسار على نهجها بحيوية تركت أثراً عميقا في كل عواصم العالم فعلى مستوى الكويت لا يكاد أي مسؤول كويتي التقية للتباحث في العلاقات الثنائية إلا ويكون لسمو الشيخ محمد بن مبارك ومعالي الشيخ خالد حيزا فيه.

ولا شك بأن وزيري الخارجية في كلا البلدين سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وأخاه معالي الدكتور احمد المحمد الناصر الصباح الموقرين سوف يستمران في ذات النهج الذي يترجم مدى العلاقة الوطيدة والحرص المخلص من اجل تحقيق أهداف وتطلعات القيادتين في البلدين الشقيقين مع باقي الوزراء والمسؤولين ونظرائهم كل في اختصاصه .

ومن جانبي سوف أسعى بكل جهدي أن أكون على قدر الثقة والأمانة التي أولاني وكلفني بها سيدي الملك المفدى حفظه الله ورعاه وسأبقى معتزا بهذه الثقة بكل عزم وإصرار لأمثل بلادي خير تمثيل في بلد أكن له كل الاحترام والحب والتقدير ويبادلني بقيادته وشعبه أضعاف المشاعر التي تترجم العلاقة الفريدة بين بلدين شقيقين ولن أنسى الكلمات التي سمعتها من لدن الأمير الراحل أثناء تقديم أوراق اعتمادي بتاريخ 11 فبراير 2020 وهو تاريخ لن أنساه (والذي بالمناسبة يصادف ذكرى ميلادي وزواجي السعيد في آن واحد) بقول خرجت من دارك لدارك أي أن البحرين والكويت بلد واحد والتي لا يكاد مسؤول ألتقيته بعدها أو صاحب ديوان أو بيت ادخله الا وسمعت يرددها لي كما لن أنسى إحدى أولى لحظاتي وأنا أتسوق في إحدى المجمعات التجارية بمناداة طفل كويتي لي بعد ان سمع اختلاف لهجة كلامي بقول من اين انت فأجبته من البحرين فقال بعفوية «على راسي» تلك احد أشكال انعكاس حقيقة العلاقات بين البحرين والكويت التي يتوارثها الأبناء جيلا بعد جيل في مجتمعينا الذي يتشرب الثقافة ذاتها والعادات والتقاليد بخصوصية العلاقة والتي يصعب إحصاؤها جميعا ولعل من المفيد الإشارة إلى العلاقات التجارية منذ عقود التي ربطت البحرين بالكويت كممر تجاري متدفق وتقاسم تجارة السلع مع بلاد الهند استيرادا وتصديرا فضلا عن فتح المجال لصيد واستخراج اللؤلؤ على امتداد الهيرات الغنية والمتميزة بنوعها في حدود مملكة البحرين البحرية الواسعة التابعة لأرخبيل البحرين المتعارف عليها على مدى التاريخ لمئات السنين في عمق الخليج العربي والتي كانت منظمة ومتاحة للجميع حتى وقت قريب حتى بعد اكتشاف النفط ويدل على ذلك الرخص الصادرة عن حكومة البحرين وتوابعها ومنها لعدد من المواطنين الكويتيين في تلك الفترة التاريخية.

أما في المجال التعليمي فلا ينسى الطلاب الكويتيون الدارسون في فترة الاربعينيات ذكرياتهم في البحرين لتلقي العلوم كأول دفعات دراسية خارجية وخصوصا تفرد البحرين بالمدرسة الصناعية في تلك الفترة والذين تبوؤا مكانة مهنية عالية بعد تخرجهم منها ، في المقابل وبعد عقود دارت الذكرى الجميلة على كثير من الطلاب البحرينيين الذين تخرجوا من جامعة الكويت منذ نهاية الستينيات على امتداد عقود بدفعات متتالية من الخريجين الجامعيين وخلق فرص العمل لهم في الالتحاق بوظائف في القطاع الحكومي والخاص في المملكة وانا احدهم حيث كنت احد خريجي جامعة الكويت دفعة 1997 التي حظيت بشرف تكريم الامير الوالد سعد العبدالله السالم الصباح عندما كان وليا للعهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك . تلك بعض اوجه التعاون من كم كبير وزاخر يجمع الدولتين الشقيقتين على مدى التاريخ الحافل والطويل.

واني اذ اعبر عن خالص شكري وتقديري لكل المشاعر الجياشة التي غمرت بها انا وزملائي في السفارة من فيض الفرحة والسعادة لاعياد البحرين الوطنية والتي هي بلا شك أعياد لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا فإني لأشعر بالأسف الشديد عن ما يتعرض له عالمنا اليوم من جائحة صحية غير مسبوقة حالت دون توافد المهنئين من رجال دولة وسفراء وافراد المجتمع والمقيمين للاحتفال معا كما جرت العادة في مثل هذه المناسبات السعيدة والله أسأل ان يقضي على هذه الجائحة وان تسود علينا وعلى العالم اجمع نعمة الصحة والعافية وان يحفظ الله مملكتنا الغالية ودولة الكويت من كل مكروه.

صلاح علي المالكي

سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت

