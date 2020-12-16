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وطن النهار

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القيادة السياسية هنأت البحرين بعيدها الوطني الـ 49


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة. منتهزا سموه هذه المناسبة للاشادة بالنهضة التنموية التي حققها البلد الشقيق في جميع المجالات وللتأكيد على رسوخ العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الكويت ومملكة البحرين الشقيقة، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتين مماثلتين.


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