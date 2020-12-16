تآكل احتياطي الأجيال القادمة في 2027

مال وأعمال

حذرت دراسة حكومية متخصصة من أن يؤدي التقاعس الحكومي عن تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية الملحة المطلوب تنفيذها، الى تآكل احتياطي الأجيال بحلول عام 2027، بسبب الضغوطات التي تفرض الانفاق من صندوق احتياطي الأجيال لتمويل عجز الميزانية.

وأوضحت الدراسة انه على الرغم من ان الكويت تستند الى اسس متينة وراسخة، الا انها ما زالت تواجه اليوم تحديات كبيرة قد تهدد مستقبلها، مشيراً الى ان الأنظمة الحالية لادارة الاقتصاد وضمان المعايير الاجتماعية وتوزيع الثروات غير قادرة على مواكبة هذه التحديات الجديدة، مبينة ان من شأن نقاط الضعف الهيكلي والتغيرات السكانية والتحولات السريعة في البيئة الاقتصادية العالمية ان تخلق مجموعة من التحديات التي ينبغي على الكويت مواجهتها لبناء مستقبلها المستدام المنشود

وكشفت دراسة «رؤية 2035» الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن ان الدولة قد تضطر، مع استمرار غياب الاصلاحات المطلوبة، الى خفض الانفاق الاجتماعي كخيار بديل لادارة ميزانية تمولها الديون، او استنزاف احتياطي الأجيال القادمة، لافتة انه مع احتمال انخفاض انتاج النفط للفرد بحدود 50 في المئة بسبب النمو السكاني الذي من المتوقع بلوغه للضعف الى مستوى 2.3 مليون نسمة في 2035.

وشددت الدراسة على ان تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية يتطلب دخول 70 في المئة من الشباب الكويتي الى القطاع الخاص، مع وجود خلل في هيكل سوق العمل يشير الى توظيف 90 في المئة من العمالة الوطنية في القطاع العام مقابل نسبة لا تتجاوز 4 في المئة في القطاع الخاص.

ولفتت الدراسة الى ان الكويت تضم واحداً من اكبر القطاعات العامة في العالم، لافتة ان 7 في المئة من العاملين الحاليين يكفي لتأدية الخدمات الحكومية، مبدية مقارنة مع القطاع العام في النرويج الذي يستوعب 7 في المئة من العاملين والولايات المتحدة التي يستوعب قطاعها العام 4 في المئة من العاملين هناك.

وأوضح التقرير انه يجب على الحكومة الابتعاد عن عقلية المنح، حيث يتوقع الكويتيون توفير الحكومة فرص وظيفية متميزة لهم دون جهد مقابل من جانبهم وهو الأمر الذي يعطل كل الجهود الاصلاحية.

وبينت الدراسة انه على الرغم من الأهمية الجغرافية الكبيرة التي تتمتع بها الكويت، الا ان قطاع البنية التحتية للخدمات اللوجيستية غير مؤهلة لرفع نسبة اسهام القطاع غير النفطي في الناتج، بسبب قدم التشريعات الاقتصادية والمعوقات البيروقراطية. وقالت: انه في الوقت الذي تعكف فيه الدول المجاورة في المنطقة على بناء امكانات ضخمة، تواجه الكويت خطر ضياع هذا القطاع من يدها على الرغم من مزاياها الجغرافية وتاريخها العريق في هذا المضمار.

ولفتت المصادر ان التحدي المالي يمثل ابرز تحديات الكويت المستقبلية، اذ ان عجز الحكومات السابقة عن تحقيق التنوع في مصادر الدخل، دفع الى استنزاف كامل الاحتياطي العام، حيث بلغ اجمالي العجز قرابة 22 مليار دينار في 6 سنوات، الأمر الذي يزيد من المخاوف بشأن مستقبل الأجيال القادمة.

وقالت ان بيئة الأعمال ورغم ما شهدته في السنوات القليلة الماضية من صدور تشريعات اقتصادية مهمة، الا ان تلك البيئة ليست جاهزة لتحقيق التوسع الفوري في القطاع الخاص، الأمر الذي يضع الكويت في مرتبة متأخرة على جدول المسار الدولي للتنافسية ويعوق بيئة الأعمال ومناخ الاستثمارات الدولية عن تحقيق المكانة المنشودة.

وتوقعت الدراسة استمرار الاحتياطي النفطي لـ 25 عاماً القادمة، حيث تعد تلك الاحتياطات من اكبر الاحتياطات في العالم، مشيرة الى ان هناك مخاطر نضوب الاحتياطي ستكون اكبر في المستقبل، مع التوقع باستمرار تراجعات اسعار النفط في ظل الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الكثير من الدول المستهلكة في قطاع الطاقة المتجددة.

وتوقعت الدراسة تراجع نصيب الفرد من الناتج النفطي من مستوى 751 برميل سنوياً في 2009 الى ما بين 359 الى 547 برميلاً في عام 2035 وهو ما يعني تراجعاً بنسبة 52 في المئة.

ومن بين التحديات التي استعرضتها الدراسة، ما يتعلق بقدرة القطاع العام على استيعاب مزيد من العمالة الوطنية، حيث من المتوقع ارتفاع حجم السكان بمقدار الضعف ليصل الى 2.3 مليون نسمة في 2035 بنمو سنوي قدره 3 في المئة، وهو الأمر الذي سيدفع الى عجز القطاع العام عن استيعاب الأجيال القادمة بنفس نسب الاستيعاب الحالية والبالغة 80 في المئة من الكوادر المحلية بنفس الأجور المرتفعة وشروط العمل المريحة.

ومن بين الضغوط التي تفرضها معدلات الارتفاع في حجم السكان، ارتفاع الطلب المتزايد على توفير بنية تحتية جديدة ومشاريع الاسكان والخدمات الضخمة مثل الكهرباء والماء بالاضافة الى الحاجة المتزايدة لتطوير الأنظمة الحالية.

