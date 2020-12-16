متشرد ياباني رئيس شركة بمليار دولار

مال وأعمال

لم يكن الياباني تايهي كوباياشي، سوى شخص متشرد في شوارع طوكيو، بعد أن طرده والداه من المنزل في سنّ الـ 17 عاماً، عندما ترك مدرسة ثانوية مرموقة للتركيز على فرقته الموسيقية. لكن ولعه بالمغامرة وامتلاكه قدرات على التفكير الرياضي، أوصلاه إلى رئاسة شركة تقنية ناشئة وصلت قيمتها السوقية حالياً إلى نحو مليار دولار. ويُعَدّ انتقال كوباياشي من الفقر إلى الثراء من بين أكثر القصص المثيرة التي برزت أخيراً بفضل قفزة أسهم الشركات الصغيرة التي تصنع الثروات في اليابان. إنها نتيجة لم يكن يتصورها سوى قلة قبل عقدين من الزمن. إذ يفصح كوباياشي عن أن والديه طرداه عندما ترك مدرسة ثانوية مرموقة للتركيز على فرقته الموسيقية، فكان يعزف الموسيقى في أثناء النهار، وينام في الغالب في الهواء الطلق، مستخدماً الصناديق الكرتونية للتدفئة خلال ليالي الشتاء القارسة. وكان بلا مأوى لمدة عام ونصف العام، قبل أن يغادر الشوارع ويعمل مهندس برمجيات. كان كوباياشي، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أحد الأعضاء الرئيسين في تأسيس شركة «فرامجيا» Framgia، التي سبقت الكيان المعروف الآن باسم Sun، التي يشغل الآن منصب رئيسها التنفيذي. سنحت الظروف لكوباياشي ليقابل ماكوتو هيراي، أحد مؤسسي شركة «صن» وكونا شراكة ناجحة.