البورصة تتفاءل بالتشكيل الحكومي وتراجع الإصابات

مال وأعمال

صعدت البورصة بشكل جماعى مع عودة حالة التفاؤل من الوضع السياسي والاقتصادي بالاضافة الى التوقعات الايجابية للتشكيل الحكومي الجديد والذي جاء بواقع «فني» خاصة فيما يخص الحقائب الاقتصادية (المالية والتجارة والنفط)، معربين عن أملهم أن تقوم الحكومة الجديدة بإجراءات إصلاحية لدعم الاقتصاد وهو ما سيسهم في استقرار البورصة وانعاشها. وأشار محللون الى ان التراجع الواضح في الحالات المصابة التي يتم الإعلان عنها يومياً، ساهم في تهدئة الاوضاع بان القادم افضل خاصة مع توصل العديد من الشركات المطورة إلى الى لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وهو ما خفف من الضغوط والمخاوف بتمادي انتشاره وعزز من آمال الانتعاش الاقتصادي العالمي. وأضافوا أن الوضع الصحي العالمي المتفائل بإيجاد اللقاح أثر بشكل واضح على أسعار النفط التي تجاوزت حاجز الـ 50 دولاراً للبرميل أخيراً على ضوء التوقعات بزيادة الطلب في المرحلة القادمة.

وحققت القيمة السوقية للبورصة ارتفاعا بنحو 0.4 في المئة وبقيمة 137 مليون دينار من 32.393 مليار دينار في جلسة الاثنين، إلى 32.53 مليار دينار في جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 87 مليون دينار وبنسبة 0.36 في المئة من 23.834 مليار دينار إلى 23.921 مليار دينار، في المقابل زادت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 51 مليون دينار لترتفع من 8.558 مليارات دينار إلى 8.609 مليارات دينار.

وحققت السيولة ارتفاعاً بنحو 18.3 في المئة لتصل إلى 38 مليون دينار مقابل 31.1 مليون دينار في جلسة الاثنين، وزادت أحجام التداول بواقع 6.5 في المئة لتصل إلى 224.7 مليون سهم مقابل 211 مليون سهم. وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة أمس، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.5 في المئة، وبنحو 27.5 نقاط من 5571.65 نقطة إلى 5599.21 نقطة،كما صعد مؤشر السوق الأول بمعدل 0.36 في المئة وبنحو 22.1 نقطة ليرتفع من 6088.74 نقطة إلى 6110.9 نقطة. كما سجل المؤشر الرئيس صعوداً بنحو 0.8 في المئة وبنحو 39.1 نقطة من 4553.15 نقطة إلى 4592.29 نقطة، كما زاد المؤشر الرئيس 50 بـ 31.7 نقطة وبنسبة 0.68 في المئة ليرتفع من 4655.29 نقطة إلى 4687 نقطة.

وسجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 6.03 في المئة، بينما تراجع قطاعان فقط، الأول المنافع وهبط بنحو 1.07 في المئة، والثاني السلع الاستهلاكية وانخفض بواقع 0.09 في المئة.

وجاء سهم «آبــار» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو كبير نسبته 58.41 في المئة، وذلك عقب إعلان الشركة أمس أنها حازت أقل الأسعار في مناقصة تابعة لشركة نفط الكويت بقيمة 167.34 مليون دينار.

في المقابل، تصدر سهما «تجارة» و«دلقان» القائمة الحمراء وذلك بعد تراجع السهمين بنفس النسبة البالغة 4.95 في المئة لكلٍ منهما. وحقق سهم «الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.19 ملايين دينار مُرتفعاً 0.24 في المئة، فيما تصدر سهم «الأولى» نشاط الكميات بتداول 18.42 مليون سهم مُرتفعاً 2.24 في المئة.

