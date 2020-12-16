«الطاقة الدولية» خفَّضت توقعاتها للطلب على النفط

مال وأعمال

توقعت وكالة الطاقة الدولية تعافي الطلب على النفط بوتيرة أكثر بطئًا عن المتوقعة أوليًا في عام 2021، مع استغراق قطاع الطيران وقتًا أطول للتعافي من تداعيات أزمة «كوفيد-19».

وأشارت الوكالة التي يقع مقرها في باريس إلى أن الحكومات قد تبقي أوامر إغلاق الحدود والقيود على السفر حتى توافر اللقاحات على نطاق واسع، مما يمدد الأضرار على قطاع الطيران.

وحذرت من أن طرح اللقاحات لمضادة لفيروس «كوفيد-19» هذا الشهر لمواجهة الجائحة، لن يعكس سريعًا الدمار الذي أحدثه الطلب العالمي على النفط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر امس أن الاستهلاك العالمي قد يصل إلى 96.9 مليون برميل يوميًا العام المقبل، وعلى الرغم من أن ذلك الرقم يعد مرتفعًا من 91.2 مليون برميل يوميًا المتوقعة للعام الحالي، إلا أنه أقل بحوالي 200 ألف برميل يوميًا عن التوقعات السابقة للوكالة. هذا وارتفع إنتاج النفط العالمي 1.5 مليون برميل يوميًا خلال نوفمبر إلى 92.7 مليون برميل يوميًا. وقد تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام في ظل اتجاه عدد من الدول الأوروبية لتشديد قيود الإغلاق مع زيادة إصابات «كورونا». وخفضت منظمة «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب على الخام في 2021 بمقدار 0.35 مليون برميل يومياً عن التقديرات السابقة وتتوقع نموه بنحو 5.90 ملايين برميل يومياً. أكد رئيس «أوبك» وزير الطاقة الجزائري «عبدالمجيد عطار» أن المنظمة لا يجب أن تسرع في زيادة إنتاج النفط أوائل العام المقبل، مشيرًا إلى أن الطلب على الطاقة لا يزال هشًا مع تفشي فيروس «كورونا» حول العالم. وأوضح «عطار» الذي يتولى الرئاسة الدورية لـ «أوبك» أنه لا يوجد ما يضمن بأن المجموعة وحلفاءها سيرفعون إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا بحلول أبريل، حتى بعد الاتفاق في وقت سابق هذا الشهر على الوصول إلى ذلك المستوى تدريجيًا. ووفقًا لما ذكرته «بلومبرغ»، صرح الوزير في مقابلة قائلاً: على الرغم من وجود مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في أسعار النفط، أعتقد بأننا يجب أن نكون حذرين للغاية.

