الجائحة دعمت الأغنياء وسحقت الفقراء

مال وأعمال

تغيير مسار وول ستريت يتطلب أكثر من الموت الجماعي والمعاناة. ربما يقتل فيروس كورونا 3000 أميركي كل يوم بينما يتنازع المشرعون حول كيفية مساعدة الاقتصاد الأميركي الجريح. ومع ذلك، تستمر أسعار الأسهم في الارتفاع.

تشرح «واشنطن بوست» في تقرير موسع، أن ثلاث أسواق للأسهم الأميركية سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الشهر، فيما تجاوزت قيمة جميع الأسهم العالمية للمرة الأولى 100 تريليون دولار، حيث يراهن المستثمرون على عودة كبيرة في مرحلة ما بعد الوباء في عام 2021.

وتضاعف سعر سهم Airbnb للإيجارات أكثر من الضعف، قالت وزارة العمل إن ما يقرب من مليون قد تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة، ما يعكس بدقة التوتر بين سوق الأوراق المالية الصاعدة والمعاناة الشعبية.

من شأن ارتفاع الأسهم أن يفرح ملايين الأميركيين. لكن المكاسب السريعة في الأسواق المالية وسط العودة الطاحنة لسوق العمل قد تجعل من الصعب على الرئيس المنتخب جو بايدن تحقيق هدفه المتمثل في بناء اقتصاد يعمل «لجميع الأميركيين».

