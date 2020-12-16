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مال وأعمال

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ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا


زاد معدل البطالة في بريطانيا مجددا في ثلاثة أشهر حتى أكتوبر فيما بلغ عدد العمالة التي جرى تسريحها مستوى مرتفعا قياسيا حيث تأهبت الشركات لانتهاء برنامج الحكومة لدعم الوظائف ضمن اجراءات تخفيف تداعيات جائحة كورونا والذي جرى تمديده في نهاية المطاف حتى 2021.
وكشفت بيانات رسمية أن معدل البطالة بلغ 4.9 % ارتفاعا من 4.8 % في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان عدد العمالة التي جرى تسريحها سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 370 ألفا في الفترة بين أغسطس وأكتوبر ، على الرغم من انكماش طفيف في أكتوبر فحسب.


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