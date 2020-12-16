«Ooredoo الكويت» حصدت 3 جوائز من الملتقى الإعلامي

مال وأعمال

تألقت شركة Ooredoo للاتصالات، خلال حفل الملتقى الاعلامي العربي (النسخة الثامنة)، حيث فازت بثلاث جوائز مرموقة من فئات مختلفة وهم: «جائزة الابداع في العلاقات العامة» والتي حصل عليها مدير أول، ادارة الاتصال المؤسسي، مجبل الأيوب، وجائزة أفضل اعلان عن فئة «الأعمال الوطنية» لاعلان «سيف مجرب» بمناسبة الأعياد الوطنية، بالاضافة الى فوزها في فئة «الجوائز الخاصة» والتي كانت من نصيب الأغنية الوطنية «بيرق العز». انعقد الملتقى السنوي يوم الأحد الماضي عن بعد (عبر الانترنت) وذلك حرصاً من منظمي الحفل على صحة وسلامة المشاركين وامتثالاً لقوانين الكويت، باشراف الامين العام لهيئة الملتقى الاعلامي العربي، ماضي الخميس وبحضور عدد من كبار الشخصيات ومجموعة من الاعلاميين والفنانين الكبار والمبدعين في مجال الاعلام والاعلان في الكويت ومن الخليج العربي والوطن العربي وعدد من مؤثري ومشاهير السوشيل ميديا.

قامت لجنة التحكيم المكونة من خبراء في مجال الاعلام والثقافة والفن بتقييم المشاركين لاختيار الفائزين وفقًا لأفضل الأعمال الابداعية ذي قيمة. هذا ويهدف الحدث السنوي الى الاحتفاء بالمواهب الابداعية وتمييز انجازات الأعمال على مستوى الشركات والأفراد.

وقد تم منح جائزة «أفضل شخصية في مجال العلاقات العامة لعام 2020» الى مدير أول، ادارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب.

وبهذه المناسبة، قال الأيوب: «عام بعد عام، تزداد المنافسة، حيث أصبحت الشركات أكثر تقبلاً للأفكار الجديدة المبدعة، وأصبح الأفراد يتقنون المفهوم الصحيح للابتكار. فمن بين هذا العدد الهائل من الأعمال الرائعة والشركات المبدعة، يسعدنا في شركة Ooredoo الحصول على هذه الجوائز المرموقة التي تضاف الى محفظة انجازات الشركة لهذا العام».

وأضاف: «بالرغم من التحديات التي نشهدها اليوم، لم يمتنع منظمو الملتقى الاعلامي العربي من تكريم الأعمال الفنية المبدعة، بل بالعكس وحد وجمع الأفراد والشركات من مختلف دول العالم وعلى جميع المستويات ومن جميع القطاعات في منصة واحدة ودعم وقدر جهودهم الحثيثة ما يجعلنا من أكبر الداعمين لهم».

وختم الأيوب قائلاً: «يسعدني هذا التكريم الذي سلط الضوء على التزامنا باثراء حياة الأفراد الرقمية من خلال ابتكار منتجات وخدمات مميزة وتواصلنا الأمثل مع الأفراد، والجهود المبذولة وساعات لا حصر لها من العمل الجاد لفريق عمل شركة Ooredoo المبدع».

ويذكر بأن الملتقى الاعلامي العربي هو أحد الفعاليات السنوية المهمة في المنطقة، والتي تجمع ممثلين من مختلف القطاعات في مكان واحد للاحتفال بجهودهم الهائلة في الابتكار والابداع.

