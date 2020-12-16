«الدراسات المصرفية» كرَّم موظفي «بيتك»

مال وأعمال

كرّم «معهد الدراسات المصرفية» 10 من موظفي بيت التمويل الكويتي «بيتك»، تقديرا لحصولهم على شهادة «المدقق الشرعي المعتمد»، وهو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي رسميا بالتعاون مع البنوك الكويتية وادارة معهد الدراسات المصرفية، في اطار الحرص على تعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية في الكويت وترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمالها.

وخلال كلمته في حفل تكريم الخريجين، شدد المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي، على أهمية هذا البرنامج، مبينا أن شهادة المدقق الشرعي المعتمد تتمتع باعتماد بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الاسلامي.

وهنأ الرفاعي الخريجين لاجتيازهم البرنامج بنجاح، مشيدا بجهودهم وتفانيهم خلال البرنامج الذي يقدمه معهد الدراسات المصرفية، ومثمنا جهود بنك الكويت المركزي وتعاون البنوك الكويتية في هذا الاطار.

ويفخر «بيتك» بكفاءة وقدرات المراقبين الشرعيين لديه، حيث إنهم اجتازوا برنامج «المدقق الشرعي المعتمد» خلال سنة واحدة فقط على الرغم من أن تعميم «المركزي» للبنوك الاسلامية الكويتية سنة 2019 كان ينص على أنه يتعين الحصول على شهادة «المدقق الشرعي المعتمد» خلال سنتين من تاريخ التعميم.

ويشيد «بيتك» بالتعليمات والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن أهمية توفّر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأهيلهم العلمي والمهني، والمعايير المهنية والتنظيمية لعمل المراقبين الشرعيين ومتطلبات الحوكمة، مع التأكيد على أهمية البرنامج في تعزيز دور المدققين الشرعيين في «بيتك» في متابعة الاعمال والانشطة في كل المجالات والادارات ومدى مطابقتها لاحكام وقواعد وتطبيقات الشريعة، في ظل تعدد وتنوع منتجات وخدمات «بيتك» ونمو حجم أعماله الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية.

ويحرص «بيتك» على مواصلة جهوده في تطوير قدرات العاملين لديه، وتطوير المعرفة العلمية التطبيقية للمعايير الشرعية الخاصة بالصناعة المالية الاسلامية، بما يتلاءم مع احتياجات «بيتك» ومتطلبات الجهات الرقابية، ويساهم في دفع الصناعة المصرفية الاسلامية الى مزيد من التطور والريادة.

وبحكم ريادته كأحد أكبر وأهم البنوك الاسلامية في العالم، يحرص «بيتك» على تطبيق القواعد والنظم والتطبيقات الشرعية في كل المعاملات، ومواكبة كل المستجدات في هذا الاطار، ومتابعة التطورات في الأسواق الدولية، ويرحب بكل ما من شانه ان يطور الصناعة المالية الاسلامية ويعزز مكانتها على خريطة الصناعة المصرفية.

والحاصلون على شهادة «المدقق الشرعي المعتمد» هم: عيسى عبدالله الدويشان، عبدالرحمن عبدالله المعتوق، أحمد بدر العوضي، داوود سامي الجراح، محمد عبدالحكيم صديق، عبدالله رائد الحزيمي، عبدالرحمن جاسم المسباح، محمد نور علي عبدالله، فهد أحمد الموسى، وفاطمة جاسم الياسين.

