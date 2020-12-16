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الذهب ارتفع مع تزايد حالات «كوفيد- 19»


ارتفع الذهب، إذ تسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد- 19 والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة، وعزز الرهان على مزيد من التحفيز قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وصعد الذهب في السوق الفورية 0.7 % إلى 1839.20 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما كسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 % إلى 1843.80 دولاراً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 % إلى 24.14 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 % إلى 1009.50 دولارات، وكسب البلاديوم 0.4 % إلي 2302.47 دولار.


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