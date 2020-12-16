العقارات التجارية.. ضحية «كورونا» والعمل عن بُعد

مال وأعمال

تعاني العقارات التجارية المحلية الامرين من شح في الطلب ، ووفرة في المعروض ، نتجت عن التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا ، تنامي معدلات العمل عن بعد.

وقال عقاريون ان العقار التجاري لديه مشاكل عدة في ظل الضغوطات الاقتصادية التي يعاني منها واضطرار العديد من الشركات الى تقليص اعمالها لمواجهة تراجع الايرادات ، واصفين تداعيات الجائحة على القطاع العقاري بـ«الكارثية»، خصوصاً القطاع التجاري الذي لم يلبث أن عاود افتتاح أنشطته وبدأ في معالجة خسائره المتراكمة جراء فترة الحظر والإغلاق.

وأكدوا أن تأثر وتراجع إيرادات العقارات التجارية والاستثمارية خلال الأزمة سينعكسان سلباً على قيم تلك العقارات التي في أغلبيتها ممولة من بنوك، موضحين أن تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر ساهم في توصل ملاك العقارات والمستأجرين إلى تسويات محدودة ومؤقتة، ورغم ذلك فقد امتلأت المحاكم بقضايا الإيجارات والإخلاءات.

وعالمياً لا يبدو ان شركات عملاقة تنوي العودة الكاملة للعمل المكتبي قريباً.

فعلى سبيل المثال قالت «غوغل» إن موظفيها لن يعودوا للعمل من المكتب حتى سبتمبر من العام المقبل.. وحتى عندما يفعلوا، لن يكون دوامهم من المكتب 5 أيام في الأسبوع.

وفي رسالة بريد إلكتروني للموظفين، قال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي، إن الشركة ستختبر فكرة أسبوع العمل المرن حيث سيعمل الموظفون 3 أيام على الأقل في الأسبوع من المكتب من أجل التعاون، وفي المنزل لبقية الأسبوع. وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز الخبر لأول مرة.

وكانت الشركة قد قالت هذا الصيف لموظفيها إنهم يمكنهم العمل من المنزل حتى يوليو من العام 2021، إثر تفشي جائحة كورونا.

ولا تعد «غوغل» الشركة الوحيدة التي اتخذت نهجاً كهذا لوضع جدول عمل مرن، إذ في أكتوبر، أعلنت «دروب بوكس» عن خططها لتصبح «افتراضية أولاً»، أي أن حوالي 3 آلاف موظف في الشركة سيستمرون في العمل عن بُعد معظم الوقت، لكنهم سيذهبون أحياناً إلى المكتب لمزيد من العمل التعاوني بين الفريق. للمساعدة في تسهيل عملية العمل المرن، ستقوم الشركة بتجديد مكاتبها، وتحويلها إلى ما تسميه «ستوديوهات دروب بوكس».

كما قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، في مايو إن ما يصل إلى 50% من موظفي الشركة يمكن أن يعملوا عن بُعد في غضون السنوات الـ5 إلى الـ10 القادمة. بينما قالت «تويتر» إن بعض الموظفين الذين يرغبون في العمل من المنزل بشكل دائم، يمكنهم ذلك.

