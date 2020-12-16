اقتصادات أوروبية تبحث عن «طوق الأمان»

مال وأعمال

ينال فيروس كورونا الجديد من الاقتصادات الأوروبية، لتقر ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بخروج الأمور عن السيطرة، بسبب فشل الإغلاق العام الذي فرضته الحكومة في نوفمبر الماضي، فيما تتوقع فرنسا انهيار المؤسسات التي لاتزال صامدة حتى الآن.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، في تصريحات لإذاعة «دويتشلاند فونك»، ، وفق وكالة «الأناضول»، إنّ الإغلاق العام الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، وشمل المطاعم والحانات وأماكن الترفيه فقط «كان مخففاً»، مضيفاً «أتمنى أن نتجنب جموداً اقتصادياً كاملاً مع قدوم الموجة الثانية من الجائحة». وجاءت تصريحات وزير الاقتصاد في أعقاب إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء أمس الأحد، تشديد إجراءات مكافحة انتشار الفيروس وفرض إغلاق عام أكثر صرامة اعتباراً من 16 ديسمبر الحالي حتى 10 يناير المقبل. ودعا وزير الاقتصاد، المواطنين، إلى التخلي عن التسوق في عيد الميلاد، قائلاً: «أتمنى وآمل أن يشترى الناس فقط ما يحتاجونه بالفعل، مثل البقالة...كلما تمت السيطرة على هذه العدوى (كورونا) بشكل أسرع، كان ذلك أفضل للجميع».

وتتزايد خسائر الاقتصاد مع الغلق، حيث ذكر معهد بحوث التوظيف في ألمانيا (غير حكومي)، أن كل أسبوع غلق في السوق المحلية، يكلف الاقتصاد تراجعاً بقيمة 3.5 مليارات يورو (4 مليارات دولار) من الناتج المحلي الإجمالي.

لكنه اعتبر أن مزيداً من الضغوط ستتعرض لها مختلف القطاعات الاقتصادية في ألمانيا، «والتي لم تتعاف بعد من موجة الإغلاق الأولى منذ مارس الماضي».

وفي فرنسا، تبدو توقعات المؤسسات الرسمية أكثر تشاؤماً، فقد توقع المصرف المركزي الفرنسي، أن يكون تعافي اقتصاد البلاد أبطأ من السابق، وألا يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل منتصف عام 2022.

