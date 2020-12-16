«إم أر إف بزنس» تتعاون مع «بحرة»

مال وأعمال

اعلن رئيس مجلس ادارة شركة نطاقات للتجارة العامة والمقاولات والشريك المؤسس في شركة «ام ار اف بزنس» محمد المطيري عن بدء اولى خطوات التعاون بين شركة «ام ار اف بزنس» وشركة بحرة التجارية لما لذلك من اثر في النهوض بقطاع الانشاءات في البلاد.

واضاف المطيري في بيان صحافي ان شركة بحرة الرائدة في مجال امداد قطاع الانشاءات بالمعدات الثقيلة لها بصماتها الواضحة على قطاع الانشاءات من خلال ما تقدمه من خدمات من شأنها الارتقاء بقطاع الاعمار في الكويت وضمان استمرارية العمل بيسر وسهولة بما تقدمه الشركة من خدمات كصيانة وكفالة وتأمين المعدات وهو ما ينعكس على قطاع الانشاءات بصفة عامة.

ولفت الى ان شركة «ام ار اف بزنس» تعد احدى الشركات العاملة في قطاع الانشاءات التابعة لمجموعة نطاقات للتجارة العامة والمقاولات ، مؤكدا ان الهدف من التعاون بين «ام ار اف بزنس» و«بحرة» جاء لتسهيل العمل في القطاع الانشائي في مختلف ربوع البلاد وبخاصة المدن الاسكانية الجديدة في مناطق المطلاع وجنوب سعد العبدالله وجنوب عبد الله المبارك وجنوب صباح الأحمد اذ تدعم «بحرة التجارية» الشركات العاملة بالمعدات الانشائية اللازمة لأعمال الحفر والهدام ومختلف مراحل الانشاء وهى بذلك تساهم في القضاء على المشكلات البيئية كالناتجة عن تلف المعدات كالدخان والعوادم بالإضافة الى المشكلات المرورية الناتجة عن تعطل المعدات على الطرق.

وقال ان شركة «ام ار اف» تتعاون مع الشركات ذات الاختصاص، ولاسيما الرائدة منها مثل بحرة التجارية في توفير كافة ما تحتاجه الشركة بهدف تأمين المواقع وعدم الاضرار بحركة المرور من خلال تعطل المركبات اذ نتجنب ذلك من خلال توريد معدات، مؤكدا ان «بحرة» كانت سباقة في ايصال المعدات الى الموقع مباشرة، ودعم شركات المقاولات بشكل عام حتى لا تتعطل مشاريع الدولة.

واوضح ان قطاع الانشاءات يعد الركيزة الاساسية للشركة لاسيما فى ظل التوسع العمراني وما يلزمه من معدات انشائية ذات جودة عالية لتلافي ما يحدث من تعطل الاعمال بسبب تهالك المعدات وما تسببه من مشكلات مادية وبشرية اذ تلتزم شركة بحرة بتوريد معدات حديثة مع ضمان صيانتها وكفالتها ومتابعتها في مواقع العمل ومتابعة جودة هذه المعدات.

ومن جانبه اكد المدير العام لشركة بحرة التجارية ايلي اندراوس ان الشركة تقدم جميع التسهيلات والخدمات لدعم القطاع الانشائي لمواجهة النهضة العمرانية في البلاد لاسيما قطاع المقاولات بصفة عامة كما انها تتعاون مع الشركات المهتمة والملتزمة مع العملاء في تقديم كل الخدمات الانشائية لهم بهدف دعم اصحاب الشركات للحفاظ على قاعدة عملائهم بجميع المعدات الثقيلة وشروط الامن والسلامة المتوفرة في الاليات لدينا وخدمات الصيانة والتواصل المستمر بيننا وبين مديري الشركات.

