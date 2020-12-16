«ميزان» أطلقت منتجات «ميكسيتا» خليجياً

مال وأعمال

أعلنت شركة ميزان القابضة عن طرحها منتجات رقائق التورتيلا «ميكسيتا» في أسواق الخليج بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وقطر، وذلك بعد النجاح الذي حقّقته «ميكسيتا» في الكويت. والآن، تتوفر مجموعة المنتجات «ميكسيتا» في الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ومحلات البقالة ومحال البيع بالتجزئة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ميزان القابضة غاريت والش: «بعد النجاح الذي حققته منتجات كيتكو في الخليج، نعمل الآن على توسيع نطاق بيع منتجات كتكو تدريجياً في المنطقة وزيادة شعبيتها ليصبح كتكو اسماً مألوفاً ومحبوباً لدى المستهلكين من جميع الأعمار والأذواق. ليس هذا وحسب، بل يساهم هذا التوسّع بوصول ميكسيتا إلى أسواق ومستهلكين جدد، ويتيح لنا الاستفادة الكاملة من القدرات الحالية والعمليات الإقليمية لمجموعة ميزان. إلى جانب ذلك، تشتهر شركة كيتكو بأنها العلامة التجارية الأولى في الكويت في فئة الوجبات الخفيفة المالحة، ونحن اليوم نتطلع إلى زيادة قوة هذه العلامة التجارية حتى نرى شعبيتها تنمو في أسواقنا التشغيلية الأخرى».

