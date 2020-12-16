«الرقابة المالية»: 25 مليار جنيه إصدارات سندات التوريق

اقتصاد مصر

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، ان حجم اصدارات سندات التوريق خلال العام الحالي بلغ نحو 15.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020.

وأضاف محمد عمران، في بيان، أنه من المتوقع أن يصل حجم اصدارات سندات التوريق الى 25 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي حال انتهاء الشركات من استيفاء المستندات قبل نهاية العام.

وأكد أن المؤشرات السنوية الخاصة بسندات التوريق تشهد تطوراً ملحوظاً بدءاً من عام 2019، عقب التعديلات التي تم اجراؤها على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وأدت الى انتعاش سوق السندات لتتيح بديل غير تقليدي من التمويل أمام الشركات.

وأوضح أن قيمة اصدارات سندات التوريق بلغت أكثر من 22 مليار جنيه عام 2019 مقابل 5.3 مليارات جنيه فقط عام 2018.

طرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليارات جنيه لأجل 266 يوماً. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.

كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية. وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بانشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.

وأوضح بيان للمالية، أن الوحدة ستتولى أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي «غير المقيدة بالبورصة»، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الاجتماع الماضي، خفض كل من سعر عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل الى 8.25 % و9.25 % و8.75 %.

