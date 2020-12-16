مصر ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً بالعالم

اقتصاد مصر

أصدرت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، تقريرا موسعا،عددت فيه اشادات وتقارير مؤسسات التصنيف الدولية والعالمية بقوة وأداء الاقتصاد المصري بالرغم من أزمة كورونا، حيث فاق أداءه التوقعات، رغم أزمة «كورونا» بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، على نحو يعكس أهمية الاصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التي تبناها الرئيس السيسي، وساندها الشعب المصري، وأسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية، وأشادت بها مدير صندوق النقد الدولي قائلة: «مصر نجم ساطع عالميا في مجال الاصلاح الاقتصادي»، ويؤكد كفاءة انفاق الحزمة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي والقطاعات والفئات الأكثر تضررا، المقررة بـ2% من الناتج المحلى، بمراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، ويشير أيضا الى أهمية المشروعات التنموية في دفع عجلة الاقتصاد القومي، وتحفيز الاستثمار.

وأكد وزير المالية د.محمد معيط، على أن وزارة المالية أعدت تقرير: «التحدي والانجاز» للعام الثاني على التوالي حول الأداء الاقتصادي خلال 2020، الذي شهد نهاية موازنة السنة المالية 2019/ 2020 في يونيه 2020، بما حققته من مؤشرات ايجابية رغم أزمة «كورونا»، وبداية السنة المالية الحالية 2020/ 2021 في يوليو2020، بما نتطلع اليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية، لافتا الى أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا في احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبيرغ»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3,6%، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% في العام المالي 2016/ 2017، الى 88% بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولي 1,8% في العام المالي الماضي،بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

وأضاف أن مصر، وفقا لمؤسسة «جي. بي. مورغان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.

