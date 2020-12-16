مدبولي: نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير

اقتصاد مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير وقد حقق قطاع البترول انجازات متميزة محليًا وعالميًا ومازال في طريقه لتحقيق المزيد للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز والذهب وجذب الاستثمارات.

وأضاف مدبولي في الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نيابة عنه في افتتاح مؤتمر الأهرام السنوي الرابع للطاقة الذي يعقد تحت عنوان «حصاد الاصلاح ومستقبل التنمية ان القطاع حقق معدلات غير مسبوقة في انتاج الغاز والبترول وكذلك الذهب.

كما يشهد قطاع البترول أيضا تحولات هائلة في مشروعات التكرير ومشروعات البتروكيماويات وأيضا التوسع في خطة توصيل الغاز للمنازل وكذلك خطة التوسع في استخدامات الغاز كوقود للسيارات، مشددا على أن قطاع البترول المصري أصبح له مكانة دولية من خلال اطلاق المبادرة المصرية لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقرة القاهرة. ولفت الى أن قطاع البترول نجح في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز الى أقل مستوى لها منذ عام 2010، مما يؤكد مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية، الأمر الذي يدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، ويؤدى لزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، بالاضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الانتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأكد مدبولي في كلمته أنه استكمالًا لهذه الجهود وفي اطار تنويع مصادر انتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وبمشاركة وزارتي البترول والكهرباء وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها الى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.

