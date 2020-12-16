المشاط بحثت مع «البنك الدولي» تمويل مشاريع التنمية

اقتصاد مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي مارينا ويس، المدير الاقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، وذلك لمتابعة نتائج أعمال البعثة الخاصة باطار تمويل سياسات التنمية، التي تناقش مجموعة الاصلاحات الهيكلية التي تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية لدفع آفاق النمو الاقتصادي وتعزيز التعافي وذلك من خلال عقد اجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.

وبدأت بعثة البنك الدولي أعمالها، في 10 نوفمبر الماضي، من خلال عقد اجتماعات افتراضية، مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك في اطار مناقشة مجموعة الاصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال العام المالي 2020/2021 للحصول على تمويل دعم موازنة من البنك الدولي، وتمت المناقشات في اطار ثلاثة محاور رئيسة وهي: الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي، تعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وتحسين ادارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص. وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية سياسات الاصلاح الهيكلي في تحقيق تعافى اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة على أن نجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 الى 2018 مكنها من امتصاص الصدمات وتعزيز فاعلية الخطط التنموية. وأشارت المشاط الى أهمية التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولي، ودورها في دعم الخطط التنموية بما يتسق مع الأولويات الوطنية، لافتة الى أن العام الجاري شهد الاتفاق على عدد من التمويلات التنموية الهامة مع البنك الدولي من أهمها 400 مليون دولار لوزارة الصحة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، و50 مليون دولار لدعم الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا.

