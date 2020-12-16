بدء تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية

اقتصاد مصر

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية أن الوزارة بصدد بدء تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية في مصر الذي أطلقته المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ليبدأ اعتباراً من شهر ديسمبر الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر من العام القادم حيث يستهدف البرنامج تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة في الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة في أفريقيا. وقالت الوزيرة ان هيئة تنمية الصادرات ستتولى تنفيذ البرنامج في مصر بالتعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمجالس التصديرية بالاضافة الى اتحاد الصناعات المصرية. ومن جانبه أكد المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة حرص المؤسسة على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات في مصر، مشيراً الى أن هذا البرنامج يأتي في صميم استراتيجية المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التي ترمي الى تعزيز التجارة الخارجية والصادرات والأنشطة المتعلقة ببناء القدرات، بالاضافة الى تحقيق هدف برنامج جسور التجارة العربية الافريقية الذي يركز على دعم الدول الأعضاء الشركاء لبرنامج الجسور وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار للأسواق الافريقية والعربية.