«أوراسكوم للتنمية» تبيع حصتها في «نيو سيتي»

اقتصاد مصر

وافق مجلس ادارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر على بيع حصة الشركة البالغة 35.25% في شركة «نيو سيتي للاسكان والتنمية» المعروفة سابقاً باسم أوراسكوم للاسكان التعاوني التابعة لها. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن القيمة الاجمالية للصفقة يبلغ 128.6 مليون جنيه. وأشارت الشركة الى أن عملية البيع تأتي ضمن استراتيجية الشركة في بيع عدد من الأصول غير الاستراتيجية لتحديد أولويات الشركة وتعزيز الجهود في مجالات الأعمال الأساسية. وحققت أوراسكوم للتنمية مصر، خلال تسعة الأشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 357.4 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 501.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وتراجعت ايرادات نشاط الشركة خلال الفترة الى 3.26 مليارات جنيه، مقابل ايرادات بلغت 3.34 مليارات جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي. وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، تحقيق أرباح بلغت 301.4 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 403.71 ملايين جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.