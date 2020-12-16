الإمارات تبدأ استيراد الماشية الحية من القاهرة

اقتصاد مصر

أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير، موافقة الامارات العربية المتحدة، على بدء عمليات استيراد الماشية الحية من مصر.

وقال القصير، في بيان له، ان ذلك يأتي بعد أقل من شهر من موافقة الامارات على استيراد بيض المائدة والتفريخ والكتاكيت من مصر، وذلك في اطار الجهود المشتركة بين البلدين لانسيابية التبادل التجاري بينهما في مجال تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها.

يأتي ذلك وفقا لخطاب رسمي تلقته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من وزارة التغير المناخي والبيئة الاماراتية، بعد مراجعة نماذج الشهادة الصحية البيطرية المصرية لتصدير الماشية الحية: الأبقار، الماعز، الضأن، الى دولة الامارات العربية المتحدة، واستيفائها لجميع الاشتراطات الصحية المطلوبة، واعتمادها لدى دولة الامارات.

