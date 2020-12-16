ظافر يكشف تفاصيل دوره في فيلم «العنكبوت»

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كشف الفنان التونسي ظافر العابدين تفاصيل دوره في فيلم العنكبوت، الذي يشارك في بطولته إلى جوار النجمين أحمد السقا ومنى زكي. ظافر العابدين وصف دوره في فيلم العنكبوت بأنه دور مختلف تماما عما قدمه من قبل، لافتا إلى أنه به الكثير من الغموض، بالإضافة إلى أنه سيقدم جرعة أكبر من المعتاد من الشر، كما أكد أن الاكشن في هذا الفيلم على مقياس كبير جدا.

واعتبر الفنان التونسي دوره في العنكبوت تحديا بالنسبة له، حيث أن الجمهور لم يتعود على رؤيته في مثل هذا الدور، مؤكدا أنه يسعى دائما لتنويع الشخصيات التي يجسدها، واللهجات التي يمثل بها، ويرى ذلك مهما جدا بالنسبة له كممثل.

