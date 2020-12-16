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منة شلبي مصابة في رقبتها


كشف الفنان أمير شاهين، شقيق النجمة إلهام شاهين، عن إصابة الفنانة المصرية منة شلبي في رقبتها. ونشر شاهين صورة جمعته بمنة شلبي، ظهر من خلالها وهو يضع يده في جبيرة بسبب تعرضة إصبعه للكسر، بينما ظهرت منة وهي تضع رقبة طبية. وعلق أمير شاهين، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستغرام، قائلًا: المصابون في الأرض.
وكان قد تفاجئ الجميع بظهور أمير شاهين وزوجته منة جاب الله، في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، على السجادة الحمراء ويده مصابة، خاصة بعد أسابيع من زواجه.
وكشف أمير السبب وراء كسر يده قائلًا: سقطت على يدي فأصيب إصبعي بشرخ، أمر بسيط.


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