خالد العجيرب: احترام الجمهور عندي شيء مهم

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اكد الفنان خالد العجيرب ان البداية لاي فنان تكون صعبة لانه يتجه الى التمثيل والتواجد والانتشار والمشاركة في اي عمل وهذا ما يريده في مراحله الاولى وبعد فترة عندما يأخذ وضعه يكون عنده الطموح من خلال انتقاء الشخصية واختيار الأفضل وان كانت هناك اعمال لم يرض عنها ولكنه يعتبرها « تجربة» خاصة ان المجاملات في كل مكان ومع مرور الوقت تتغير قناعة الفنان الى الأفضل، جاء ذلك خلال مقابلته في برنامج «ليالي الكويت» على شاشة تلفزيون الكويت وهو من تقديم لولوه العسلاوي وعبدالله الطراح ومن إعداد صالح الدويخ وإخراج سعود الرمح.

وعن علاقته مع الجمهور قال: اهم شي عندي احترام الجمهور فيما اقدمه والمادة عندي غير مهمة بقدر ان اقدم شيئاً لائقاً يناسب عمري والسنوات التي قضيتها في هذا المجال كما ان الجمهور هو من يحدد نجومية الفنان ووضع اسمه ايضا حتى على التتر لان من خلال ذلك الاقبال سيكون الفنان في دائرة اهتمام اي منتج ويكون في حسبته في اي عمل فني لان المنتج ايضا يرى متطلبات الساحة والنجم الذي يشارك هل تأتي مشاركته بصورة مربحة وايضا انتشار.

واضاف ايضا: ردة فعل الجمهور مهمة جدا بالنسبة لي وايضا عند اي فنان لاني مهتم جدا بهذا الامر ورأي الجمهور بعد اي عمل يهمني للغاية وانا حريص على التواصل معهم من خلال السوشيال ميديا او ان التقى فيهم وعن اعماله في رمضان اجاب قائلا: عندي مشاركة في مسلسل «امينه حاف» مع الفنانة الهام الفضالة وهو من تأليف علي دوحان واخراج سائد الهواري وانا «خايف» من الشخصية التي سوف اقدمها في العمل لانها تعتبر مختلفة عما تعود الجمهور ان يراه من العجيرب وهي شخصية غير كوميدية كما شاركت مع الفنان طارق العلي في مسلسل «غريب» في عدد من الحلقات.

كما تطرق الى الفيلم السينمائي الذي قام بانتاجه قائلا : عندي عمل سينمائي من انتاجي وهو بعنوان «غيبوبة» وهو من تأليف الكاتب محمد الكندري واخراج عمار الموسوي واشارك في بطولته بجانب نجوم الكوميديا المتميزين احمد الفرج وأحمد العونان وهبة العبسي .

وعن علاقته مع الفنان طارق العلي قال: طارق العلي أحبه لان روحه حلوة وجميلة وهو انسان قبل كل شيء وصاحب طيبة واخلاق وتعامله جدا مميز مع الجميع وليس معي فقط.

