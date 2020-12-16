«رابطة أساتذة الفنون المسرحية»: متفائلون بالمضف وزيراً للتربية والتعليم العالي

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هنأ د. خليفة الهاجري رئيس رابطة اعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية د. علي المضف وزير التربية والتعليم العالي الجديد بنيله ثقة صاحب السمو أمير البلاد و استحقاقه شرف تولي مهمة تطوير و ونهضة التعليم في دولة الكويت.

وعبر الهاجري عن سعادته برجاحة اختيار المضف وزيرا، اذ يعتبر من القيادات الأكاديمية المهمة التي أدارت العملية التعليمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدراية وتمكن كبيرين، حيث قام المضف بفترة وجيزة من توليه منصب مدير الهيئة في القيام بحل العديد من القضايا العالقة التي كانت تؤرق الجسد التعليمي في الهيئة.

وأشار الهاجري الى أن قرب الوزير المضف من هموم الجسد التعليمي والأكاديمي يجعله امام ملفات مهمة تتعلق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والتي تحتاج الى الحسم؛ وان الرابطة تمد يد التعاون من اجل الوصول الى حلول مثمرة تتلاءم مع القوانين الجديدة وبالأخص قانون الجامعات الحكومية الذي أقر حديثا، وضرورة إلحاق مرسوم أكاديمية الكويت للفنون « المعطل» بقانون الجامعات الحكومية في سبيل تأسيس جامعة تطبيقية يكون المعهد العالي للفنون المسرحية أحد تخصصاتها الفنية البارزة ، كما نود أن نشير الى ان المرسوم الحالي للأكاديمية أبقى على تبعية المعاهد الفنية الى وزارة التعليم العالي -ماليا- وهذا أمر لا يستقيم ولا يصح إداريا و ماليا في تبعية مؤسسة تعليمية عليا الى نظام اداري ومالي ليس له علاقة بالنظام الأكاديمي أسوة بباقي المؤسسات التعليمية العليا في الدولة. و شدد الهاجري على ضرورة الإطلاع بالتفاصيل الدقيقة فيما يخص شؤون المعاهد الفنية وعدم الاكتفاء بوجهة نظر واحده. والى ضرورة اعادة النظر في الاستعانة بخدمات الجهاز الاستشاري بالوزارة المسؤول عن المعاهد الفنية. وندعو الى الاستعانة بذوي الخبرة والدراية الأكاديمية و الفنية في مجالات المسرح والموسيقى والفنون التطبيقية. كما توجه الهاجري بالشكر الجزيل لوزير التربية والتعليم العالي السابق د. سعود الحربي خلال فترة آداء مهامه الوزارية وتمنى له التوفيق.

