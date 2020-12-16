«القاهرة السينمائي».. جوائز منصفة وعادلة

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أيام قليلة مضت على انتهاء العرس السينمائي الثقافي المصري والعربي والعالمي المتمثل في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي بذلت إدارته جهداً فائقاً بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة المصرية في إقامتها في موعدها وواجهت كل التحديات والصعاب في ظل ظروف وتداعيات جائحة لاتزال تضرب العالم كله.. وإذا كنا هنا لسنا بصدد تقييم شامل لهذه الدورة الاستثنائية إلا أننا نؤكد وبلا مبالغة أو مزايدة على أنها كانت دورة غاية في الأهمية وحققت نجاحاً لافتاً- ربما- فاق توقعات الجميع.. ولعل من ابرز ملامح هذا النجاح ذلك الإقبال الجماهيري الهائل الذي حرص على حضور كل فعاليات المهرجان رغم كل الظروف والإجراءات الاحترازية وهو ما كان مثار دهشة كل المتابعين واعتبر من أهم دلائل هذا النجاح.

تقييم شامل

وإذا كنا- كما ذكرنا- لسنا بصدد تقييم شامل لهذه الدورة المهمة من عمر المهرجان إلا أننا يجب ألا نغفل أبداً جانباً مهماً للغاية في مكانة وأهمية ومصداقية ونجاح أي مهرجان سينمائي دولي وهو مصداقية وموضوعية جوائزه التي يمنحها للفائزين في مسابقاته الرسمية.. والحقيقة ان جوائز دورة المهرجان هذا العام جاءت منصفة إلا قليلا صحيح معظم الجوائز ذهبت لمستحقيها بالفعل لكن هذا لا يمنع من أن هناك من كان يستحق جائزة ولم يحصل عليها وهو ما سنعرض له في هذا التحليل السريع لأهم جوائز هذه الدورة.

بلغ عدد الجوائز التي منحها المهرجان «18» جائزة لمسابقاته الرسمية الأربعة وفي مقدمتها بالطبع «المسابقة الدولية» بالإضافة إلى «4» جوائز نقدية تعتبر جوائز موازية تمنحها مؤسسات وهيئات معنية على هامش المهرجان مثل جائزة الجمهور «يوسف شريف رزق الله» وجائزة أفضل فيلم عالج قضية الاتجار بالبشر وجائزة أفضل فيلم يبرز دور المرأة وهي جائزة خاصة بالأفلام العربية التي عرضها المهرجان.

تحليل الجوائز

أما الجوائز الرسمية فهي ما نعرض له بالتحليل ونبدأ بجائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي» والتي فاز بها الفيلم البريطاني «التية» للمخرج بن شاروك والذي فاز أيضاً بالجائزة الكبرى للمهرجان «الهرم الذهبي» كأفضل فيلم في المسابقة الدولية.. وكانت هذه مفاجأة كبرى وغير متوقعة أن تتفق جائزة الفيبريسي مع الجائزة الكبرى فغالباً تكون هناك رؤى مختلفة بين لجنتي تحكيم المسابقة الدولية وجائزة اتحاد النقاد وكان بالمسابقة دولية أفلاماً أخرى مهمة وعالية المستوى وكانت تستحق أن تحصل على الفيبريسي مثل الفيلم الفرنسي «جاجارين» وهو ما سنعرض له بتفاصيل أكثر من السطور المقبلة.

مجاملة وجوائز

وفي مسابقة «سينما الغد الدولية» للأفلام القصيرة استحق بالفعل الفيلم الكوبي «ايزابيل» للمخرجة المصرية سارة الشاذلي جائزة افضل فيلم كما استحق الفيلم الصومالي «الحياة على الهامش» شهادة التقدير التي منحتها له لجنة التحكيم ولكن كان هناك شيء من المجاملة للفيلم السعودي «من يحرق الليل» الذي فاز أيضا بشهادة تقدير وكانت هناك أفلام أخرى تستحق هذه الشهادة مثل الفيلم التونسي «نور» و«الدوامة الحمراء» من فنزويلا ومن المصادفة الطريقة في هذه المسابقة أن المخرجة الشابة سارة الشاذلي التي فاز فليمها «إيزابيل» بجائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم تعتبر حفيدة المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين التي تحمل الجائزة اسمه فهي ابنة المنتجة والمخرجة ماريان خوري ابنة أخت شاهين وقد فازت ماريان في دورة العام الماضي من مهرجان بجائزة عن فيلمها الوثائقي «أحكيلي».

