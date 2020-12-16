عمرو دياب يفاجئ الجمهور ويكشف موعد طرح ألبومه الجديد

إضاءات

كشف النجم الكبير عمرو دياب، موعد إطلاق ألبومه الجديد، خلال حفله الغنائي الذي أحياه أخيراً بقصر عابدين. وقال الهضبة إنه سيطرح ألبومه الجديد يوم 25 من شهر ديسمبر الحالي، ويأتي ذلك بالتزامن مع أعياد الكريسماس. وقدم الهضبة في الحفل باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة ولعل أبرزها: «برح الحوت، زي مانتي، الجو جميل، يا بلدنا يا حلوة»، كما قدم أغنية جديدة بعنوان «محسود»، تعاون من خلالها مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة. على جانب آخر ترددت الكثير من الأنباء خلال الأيام الماضية عن وقوع خلاف كبير بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني أدت إلى انفصالهما، وحرص عدداً من النجوم على دعم الأخيرة وكان منهم الفنانة وفاء عامر وإنجي خطاب وغيرهم. يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب بعنوان «سهران»، وضم 16 أغنية منها «مكانك في قلبي، أول يوم في البعد، يوم تلات، زي ما انتيـ بالضحكة دي، جامدة بس، قدام مرايتها، روح».