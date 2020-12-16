غرف نوم كلاسيكية أقرب إلى الملكية

إضاءات

كل لمسة فنية وكل تفصيلة صغيرة في غرفة النوم هذة يوحي بالكلاسيكية المفرطة ويعطي الاحساس بأنك ملك في منزلك، وضع لمبات كهربائية بدلا من الشموع قد لا يكون كلاسيكيا بعض الشيء ولكن لابد دووما اضافة لمسة عصرية الي التصميم، ولكن تصميم الخشب في هذة الغرفة مختلف تماما عن كل غرف نوم الطراز الكلاسيكي العادي، فهي تتميز بالكثافة المفرطة في الزخارف الخشبية أو ما يعرف بأسم «الأويمه» وقد تم تنفيذها بشكل فني عالى يدل على حرفية عالية وخبرة مكتسبة من سنوات وسنوات من العمل في المجال الفني.

الستائر مصنوعة من قماش «القطيفة» الذي يضفي طابعاً خاصاً من الفخامة علي غرفة النوم في حد ذاتة، وتم استخدام اللون الفضي كلون ثانوي في التصميم، ولكن تم توظيفة بشكل رائع يتماشي مع كل الألوان المحيطة.

تفاصيل في غاية الجمال نجدها في هذا التصميم، من استخدام الزهور بنفس الألوان المستخدمة في الغرفة الي السجاجيد الموضوعة علي الأرضيات الي وحدات الاضاءة المصنوعة من الكريستال، لا نجد أمامنا اللا أن نقف مبهورين باللمسات الفنية المتميزة. قد تكون البساطة في بعض الوقت هي ابسط صور الجمال، مع اضافة تداخلات من المعدن «ستيل» مع الخشي يضفي عليه طابعاً خاصاً من الحداثة بجانب الدفء والملكية، وفي غرف نوم متعددة نجد هذا المزيج الرائع بين الخشب والمعادن المختلفة في اطار فني متناغم. استخدام وحدات الاضاءة «النجف» المصنوع من الكريستال شائع جدا في تصميمات غرف النوم الكلاسيكية، مع اضافة بعض الأزهار المتماشية مع الوان الغرفة ومرأة زجاجية تصبح الغرفة لا ينقصها سوى نوافذ كبيرة يدخل من خلالها ضوء الشمس الرائع في الصباح اضافة كرسي في غرفة النوم يعتبر تفكيراً جيداً، حيث يمكنك استخدامه لاحتساء كوب من الشاي أو القهوة في الصباح مع قراءة الجريدة قبل مغادرة غرفة نومك الملكية المريحة، وقد ترغب أيضا في تناول فطورك في السرير كطريقة اضافية لتدليل نفسك على طريقة الملوك.

