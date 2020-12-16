الدجاج بالجزر والكاري الحار على الطريقة التايلندية

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المقادير: 500 غرام دجاج بانيه مقطع مكعبات. بصلة متوسطة مفرية. 2 فص ثوم مهروس. كوب حمص مسلوق. 3 ملاعقة زيت زيتون. 2 كوب من شرائح الجزر. ملح وفلفل. ملعقة صغيرة كاري حار. 1/4 ملعقة فلفل حار. ملعقة صغيرة بهارات. طريقة التحضير: ضعي البصل والزيت في وعاء على نار متوسطة وحركي حتى يذبل ثم أضيفي الثوم. أضيفي مكعبات الدجاج وحركي حتى يصبح لونها ذهبيًا. أضيفي كوبين من الماء للدجاج وغطي الوعاء. ضعي الجزر في وعاء آخر مع كوبين ماء واسلقيه 15 دقيقة ثم أضيفيه لمكعبات الدجاج. أضيفي الحمص المسلوق وتبلي بالملح والفلفل والتوابل الحارة واتركي الخليط يغلي 5 دقائق. ضعيه في طبق التقديم وقدميه ساخنًا مع الخبز المحمص والأرز الأبيض.