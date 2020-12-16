تارت الليمون بالمارينغ

إضاءات

المقادير: مكونات التارت. ربع كيلو دقيق. ربع كوب زبدة. رشة ملح. ملعقة صغيرة سكر. 3 ملاعق زيت نباتي. ملعقتان من الحليب. صفار حبة بيض. مكونات الكريمة: 3 حبات من بيض. ربع كوب سكر. قشر ليمونة مبشور. عصير 3 حبات ليمون. 4 ملاعق زبدة. مكونات المارينغ: بياض 3 بيضات. ربع كوب سكر. 3 ملاعق ماء. عصير 1/2 ليمونة. طريقة التحضير: لتحضير عجينة التارت ضعي الملح والدقيق والسكر في وعاء وقلبيهم جيدا. أضيفي لهم الزبدة واخلطيهم مرة اخرى بالخلاط الكهربائي. أضيفي الزيت والحليب وصفار حبة البيض وقلبيهم مرة اخرى جيدا الى أن يصبح لديك عجينة متماسكة. ضعي العجين في الثلاجة لمدة ساعة.