الانهيار العراقي.. «أثر الدومينو» يهدّد بجولة حرب جديدة

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: كشفت مجلة «فورين بوليسي» أن أول مشكلة خارجية يتعين على الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مواجهتها فور توليه السلطة في 20 يناير القادم، هي الأزمة الاقتصادية الحادة في العراق.

وذكرت المجلة في تقريرها أن العراق يتجه حالة تشبه «اثر الدومينو» حيث سيؤدي الانهيار المالي في حالته الهشة الحالية، إلى انهيار نظامه السياسي المتهالك، ما قد يؤدي بعد ذلك إلى إشعال جولة أخرى من الحرب الأهلية. وعلى مدى العقدين الماضيين خلق الفساد مشكلة ذات رأسين للعراق أولها إن الحكومات العراقية الضعيفة والمتواطئة المتوالية سمحت لكل حزب سياسي كبير بإدارة وزارة أو أكثر ما أدى إلى ظهور شبكات ضخمة من المحسوبية والفساد تمتص عائدات النفط وتمررها إلى أتباعها في شكل وظائف وعقود وامتيازات.

والمشكلة الثانية أن انتشار الكسب غير المشروع بشكل فعال أدى إلى خنق ما كان يمتلكه القطاع الخاص القليل في العراق، ما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام، مما جعل الناس تعتمد على الحكومة بشكل كبير في كسب عيشهم، سواء بالوظائف أو المعاشات. وبحسب المجلة ارتفع عدد العاملين في القطاع العام ثلاثة أضعاف منذ 2004، كما ارتفعت الرواتب التي تدفعها الحكومة بنسبة 400% مما كانت عليه قبل 15 عاما والنتيجة هي أن بغداد تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهريًا لدفع الرواتب المباشرة والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى ملياري دولار أخرى لتغطية الخدمات الأساسية وتكاليف التشغيل.

ومنذ تفشي وباء «كورونا» وانهيار أسعار النفط التي توفر حوالي 90% من الإيرادات الحكومية، تراجع الدخل الشهري للعراق بين 2.5 و 3.5 مليارات دولار وهذا يعني أن بغداد تعاني من عجز شهري يتراوح بين 3.5 و 4.5 مليارات دولار.

وبسبب كل هذا بدأت احتياطات العراق من العملة الصعبة في النفاذ، ومع صيف العام القادم ستنخفض احتياطات العراق من العملة بشكل خطير ما يجعل الدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها مثل دفع الرواتب. وأشارت «فورين بوليسي» إلى أنه من شبه المؤكد أن تؤدي الأزمة المالية إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في الشوارع حيث يطالب العراقيون مرة أخرى بتغيير الحكومة. وسيكون من الصعب على الحكومة الحفاظ على النظام إذا لم يتم دفع الرواتب.

وأضافت أن الجماعات والقبائل المسلحة بما في ذلك الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، ستعمل على ملء الفراغ واغتصاب دور قوات الأمن مما يؤدي إلى اشتعال القتال بينهم في محاولة للسيطرة على موارد الدخل مثل حقول النفط والموانئ والمعابر الحدودية والشركات الكبيرة والأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة وتحدث جولة أخرى من الصراع الأهلي.

وأكدت المجلة أنه خلال الأشهر الستة الأولى من إدارة بايدن ومع انتشار جائحة وأزمة اقتصادية ضخمة في الداخل لن يكون قادرًا على جعل مشكلات العراق على رأس أولوياته، لكنها أشارت إلى أن التصرف عاجلاً سيكون أرخص. وأوضحت أن أزمة العراق القادمة هي أزمة سيولة، سيحتاج العراق إلى المال لمنع انهيار نظامه المالي والذي سيكون أول دومينو يسقط وأنه إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد للتعهد بمبلغ كبير، ربما مليار دولار سيكون من الممكن تجميع حزمة أكبر من 5 إلى 10 مليارات دولار للعراق مع دول أخرى.

