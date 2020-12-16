بري: لبنان دخل «النفق».. والوضع الحكومي «مسدود بالكامل»

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بيروت- الوكالات: حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في تصريحات نشرت امس من أن الطريق إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة مسدود بالكامل لكنه يأمل أن يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة. ولم يتمكن الساسة المنقسمون من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ أن قدمت الحكومة استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس الذي أدى إلى تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية والمالية الخانقة في غياب حكومة تقود البلاد. وقال بري لصحيفة «الجمهورية» اللبنانية «دخلنا في النفق ولا أعرف كيف سنخرج منه. لقد أصبحنا في حال يرثى لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل».

وكشف رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون خلافاتهما بشأن تشكيل الحكومة في بيانين يوم الاثنين تبادلا فيها الاتهامات بتعطيل تشكيل حكومة جديدة.

وقال بري وهو حليف لحزب الله «أمّا لماذا هذا الانسداد؟ فبالتأكيد أنّ الجواب هو لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وإن شاء الله يتمكّن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من أن يفعل شيئا في زيارته المقبلة، وما علينا سوى أن ننتظر». ومن المقرر أن يزور ماكرون لبنان في وقت لاحق هذا الشهر في ثالث زيارة يقوم بها منذ انفجار المرفأ الذي فاقم الأزمة الاقتصادية.

الى ذلك اتهم رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة رئيس الجمهورية ميشال عون بخرق الدستور وبتسخير القضاء اللبناني. وفي حديث لقناة «LBCI» اللبنانية اعتبر السنيورة أن هناك من يقصد تحويل النظام الديموقراطي في لبنان الى نظام رئاسي، قائلا «من اول مجيء الرئيس عون وهو يشن حرباً على الطائف والحرب على الطائف هي حرب على اللبنانيين».ودعا السنيورة الرئيس عون الى أن يكون رئيسًا صحيحًا للجمهورية بنظام ديموقراطي برلماني وليس بنظام رئاسي والى ممارسة صلاحياته وتوجهاته الاصلاحية الصحيحة.

