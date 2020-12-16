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عربيات ودوليات

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بوتين يهنئ بايدن ويؤكد استعداده للتعاون


موسكو- الوكالات: هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على فوزه في اقتراع نوفمبر، معربا عن أمله بأن ينحي البلدان خلافاتهما جانبا لتعزيز الأمن العالمي. وكان الرئيس الروسي بين آخر أبرز قادة العالم ممن فضلوا الانتظار قبل تهنئة بايدن الذي ثبّتت فوزه الهيئة الناخبة الاثنين بشكل رسمي. وتمنى بوتين للرئيس الأميركي المنتخب النجاح وقال «من طرفي، أنا مستعد للتعاون والتواصل معك»، وفق بيان صدر عن الكرملين. وكان الرئيس الروسي بين آخر أبرز قادة العالم الذين فضلوا الانتظار قبل تهنئة بايدن، الذي ثبتت فوزه بشكل رسمي الهيئة الناخبة الاثنين رئيسا مقبلا للولايات المتحدة. وسبق أن انتقد مسؤولون في موسكو، بمن فيهم رئيس هيئة الانتخابات في البلاد ووزير الخارجية العملية الانتخابية الأميركية التي وصفوها بأنها فوضوية ولا تمثل رغبة الشعب.


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