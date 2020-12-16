«الخليجي» يدين هجوم جدة: ندعم الإجراءات السعودية

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف الهجوم الارهابي الذي استهدف الاثنين سفينة نقل وقود بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية. وأكد الحجرف في بيان صحافي مواقف مجلس التعاون الثابتة والرافضة للارهاب ونبذه لكل اشكاله وصوره.كما اكد رفض مجلس التعاون الخليجي لدوافع ومبررات هذه الاعمال الارهابية ايا كان مصدرها. وشدد الحجرف على وقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمه لكل الاجراءات التي تتخذها لحماية امنها ومصالحها واستقراراها.

وكانت وزارة الطاقة السعودية اكدت في وقت سابق تعرض ناقلة وقود راسية في محطة تفريغ بجدة الى هجوم ارهابي بقارب مفخخ ما ادى الى اشتعال حريق محدود دون وقوع اصابات او خسائر في الارواح.

وفي المنامة قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صحافي ان هذا العمل العدواني «الارهابي» يشكل تهديدا خطيرا للمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية والمنطقة بأسرها ويمس امن وسلامة حركة الملاحة البحرية. واكدت الوزارة موقف البحرين الداعم للسعودية والمتضامن معها في كل ما تتخذه من خطوات لضمان امنها واستقرارها.كما شددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي «اجراءات رادعة لهذه التنظيمات الارهابية التي تشكل مصدرا رئيسيا للتوتر في المنطقة والعالم والتصدي لكل من يدعمها او يمولها».

من جهتها اعلنت وزارة الخارجية المصرية ان القاهرة تؤكد مجددا موقفها الثابت الداعم للسعودية فيما تتخذه من اجراءات للدفاع عن اراضيها وسيادتها. وشددت مصر على استنكارها التام ورفضها لأي اعمال «ارهابية تخريبية» تستهدف المياه الاقليمية والمنشآت الحيوية بالسعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

ودانت جامعة الدول العربية استهداف الناقلة مؤكدة ان مثل هذه الأعمال الارهابية لا تستهدف المملكة العربية السعودية فحسب وانما تمثل تهديدا خطيرا للتجارة الدولية ومبدأ حرية الملاحة. وقال الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط فى بيان ان امن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي فضلا عما يمثله من اهمية للتجارة الدولية». بدوره دان رئيس البرلمان العربي الاعتداء الارهابي وقال ان «استهداف المنشآت النفطية يشكل خطرا على امدادات الطاقة العالمية» ودعا «المجتمع الدولي للتصدي لهجمات ميليشيات الحوثي».

وفي عمان اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز في تصريح صحافي ادانة واستنكار بلاده الشديدين لهذا الفعل «الارهابي الجبان». وشدد الفايز على وقوف بلاده الى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد امنها وأمن شعبها وفي كل ما تتخذه من خطوات للدفاع عن امنها واستقرارها. وأكد ان امن المملكتين «واحد لا يتجزأ وأي تهديد لأمن السعودية مرفوض ومدان ويعتبر تهديدا لأمن المنطقة بأكملها». ودانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية امس الاعتداء الارهابي وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساعيها للحفاظ على امنها واستقرارها.

