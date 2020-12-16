السعودية: بدء التسجيل للحصول على لقاح «كورونا»

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الرياض - الوكالات: اعلنت وزارة الصحة السعودية، امس بدء التسجيل للحصول على لقاح «كورونا» لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق «صحتي».وأكدت «الصحة» مأمونية وفاعلية اللقاح نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، كما اكدت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الوزارة ان التطعيم سيكون على ثلاث مراحل، وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، حيث تستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً، اصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء او يتناولون ادوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان او اكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، امراض الكلى المزمنة، امراض القلب المزمنة بما فيها امراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية: فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم احد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، امراض الكلى المزمنة، امراض القلب المزمنة بما فيها امراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40. فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في اخذ اللقاح.

ولفتت وزارة الصحة الى ان هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة «كورونا» وكان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما ان المملكة اعلنت سابقاً انها ستكون من اوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة «كوفاكس» الدولية.

