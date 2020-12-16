أوروبا تحذر من «موجة ثالثة» للوباء ستنتشر في العالم

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها، من ان البيانات الأخيرة تنذر باحتمالات عالية بعودة فيروس كورونا الى الانتشار في موجة ثالثة، اذا لم تتخذ التدابير اللازمة لتقييد التحركات والتجمعات خلال عطلة نهاية السنة. وجاء في تقرير المركز، الذي يتخذ من هلسنكي مقراً له وتنتمي اليه 52 دولة اوروبية ان معظم التدابير التي اتخذتها الحكومات خلال فترة العطلة الصيفية لم تكن كافية لمنع الموجة الثانية، التي اوقعت عدداً من الضحايا تجاوز العدد الذي اسفرت عنه الموجة الأولى.

وحذر المركز في تقريره الدوري من الانجرار وراء الافراط في التفاؤل مع بدايات حملات التلقيح التي لن تؤتي ثمارها حتى تتحقق المناعة الجماعية داعياً الى مزيد من الحيطة والتشدد في الاجراءات خلال فصل الشتاء. في غضون ذلك اكتشفت سلالة جديدة من الوباء في بريطانيا يعتقد انها سبب الانتشار السريع للعدوى في جنوب شرق انكلترا بالتزامن مع تشديد القيود على ملايين الأشخاص في لندن. وأشار وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الى انه تم العثور على حالات من السلالة الجديدة في 60 منطقة تقريبا ومع ذلك شدد على ان المشورة السريرية تدل على انه من غير المحتمل الا تستجيب هذه الطفرة للقاح.

من جانبه، اوضح كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في انكلترا، انه لا يوجد دليل على ان النوع الجديد من فيروس كورونا الذي تم تحديده في انكلترا يسبب اعراضا اسوأ او مختلفة.

