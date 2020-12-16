تطوير القاهرة التاريخية.. و3300 وحدة لدعم «سكن لكل المصريين»

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اهتمت الصحف والمواقع الاخبارية المصرية امس باعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطة تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ومشروع احياء القاهرة التاريخية.

ونقلت الصحف القومية عن مدبولي تأكيده على اهمية البدء في تنفيذ اعمال تطوير القاهرة التاريخية، بما يسهم في اعادة الوجه الحضاري والتاريخي للمدينة.

وتتمثل اهداف تطوير المدينة القديمة في الارتقاء بالفراغات المفتوحة، وأعمال الرصف والانارة، واعداد اللافتات، مع توفير خدمات سياحية وثقافية ومجتمعية، والارتقاء بالواجهات واحياء والحفاظ على النسيج الأثري للقاهرة التاريخية، وتحسين الحالة البيئية من خلال ادارة المخلفات الصلبة، واعادة التأهيل العمراني للمباني التراثية واعادة الاستخدام الملائم لها مع تحسين الامكانات السياحية.

وأبرزت صحيفة «اليوم السابع» توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء الفوري في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة في اطار مشروع «سكن لكل المصريين»، واطلاع الرئيس على مخطط انشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة 300 فدان. وتناولت الصحيفة تقدم مصر 13 مركزا بمؤشر جودة البنية التحتية وتحقيق 70 % من المستهدف في مؤشر الفقر. بدورها عنونت صحيفة «الشروق».. وزير التنمية المحلية: «نسعى لانشاء 384 مجمعا صناعيا لتوفير 330 الف فرصة عمل». واهتمت وسائل الاعلام المصرية عبر تقارير مطولة بشطب السودان من قائمة الارهاب الأميركية، وكذلك باعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام.

المواقع الالكترونية للصحف المحلية غطت تطورات تعرض مصر لموجة طقس سيئ بدأت حدتها امس، حيث انخفضت درجات الحرارة وتنشط الرياح، كما تساقطت امطار غزيرة على عدد من المحافظات خاصة السواحل الشمالية.

وقال خبير الأرصاد الجوية علي قطب، ان نشاط الرياح وصل الى حد العواصف الترابية على الطرق الصحراوية.

وحذر قطب من سطوع الشمس الكاذب، لأن طبقات الجو العليا تحتوي على كتل هوائية شديدة البرودة، وبالتالي يؤثر المنخفض الجوي على مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وعلقت محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة الدراسة، اضافة الى عدد من المدن الداخلية بمحافظات اخرى، كما استعدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الساحلية لموجة الطقس السيئ المتوقع انتهائها يوم الجمعة المقبل.

