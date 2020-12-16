القبض على عصابة تصنع مخدراً يدمر الجهاز العصبي

عربيات ودوليات

ألقت اجهزة وزارة الداخلية المصرية القبض على اخطر العصابات الاجرامية، المتخصصة في تصنيع المواد المخدرة، اثناء مداهمة وكر لتصنيع مخدر «الآيس» في الجيزة.

وكشف مقطع فيديو، اعده قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، تفاصيل الواقعة، التي تمثلت في قيام مجموعة من الخارجين على القانون، باستئجار فيلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وتجميعها كمية كبيرة من الأدوات والمستلزمات الخاصة بتصنيع مخدر «الآيس»، للتوزيع على عملائها. وضبطت الأجهزة الأمنية، المتهمين القائمين على ذلك النشاط، وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات، بـ13 مليون جنيه مصري. ويعد ذلك المخدر، من اخطر انواع المخدرات التخليقية، المدرجة على الجدول الأول لقانون المخدرات، والذي يؤثر على الصحة النفسية لمتعاطيه، ويدمر الجهاز العصبي للانسان، ويسبب التوتر والقلق الشديد، وينتهي بمتعاطيه الى الوفاة او الانتحار.

