لامبارد: أتلتيكو أصعب منافس

دوليه

قال فرانك لامبارد مدرب تشلسي أول من امس ان قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أوقعته أمام أصعب منافس حيث سيواجه أتلتيكو مدريد الذي ينافس بقوة على لقب الدوري الاسباني. ويحتل فريق المدرب دييغو سيميوني المركز الثاني في الدوري الاسباني متساوياً في النقاط مع ريال سوسييداد المتصدر لكنه لعب 11 مباراة مقابل 13 خاضها سوسييداد.

واحتل أتلتيكو، الذي تجرع أول خسارة له في الدوري هذا الموسم بالهزيمة 2-0 أمام ريال مدريد يوم السبت في مباراة قمة، المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري الأبطال خلف بايرن ميونيخ المتصدر.

وقال لامبارد للصحافيين قبل مواجهة ولفرهامبتون «أعتقد أن معظم الناس تتفق على أن القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس بالنظر الى مستوى أتليتيكو حالياً وخبرته الأوروبية ومركزه في الدوري الاسباني. انه بلا ريب واحد من أصعب المنافسين على الورق لكن يتعين علينا القيام بعملنا وأن نتحلى بالثقة في قدرتنا على الفوز عليهم».

وقال لامبارد أيضاً ان تشلسي صاحب المركز الخامس سيسعى لتعويض الهزيمة أمام ايفرتون 1-0 مطلع الأسبوع والتي أنهت 17 مباراة لم يذق فيها طعم الهزيمة في كل المسابقات.

وأضاف «لم نكن في قمة مستوانا يوم السبت وخسرنا. يتعين علينا نسيان الأمر ومحاولة التعويض سريعاً».

