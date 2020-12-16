غوارديولا: مستوانا في فبراير يحدد مصيرنا

دوليه

يعتقد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مستوى لاعبيه في شهر فبراير سيحدد مصير الفريق في دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بعد أن أوقعته القرعة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في ثمن النهائي.

وفي أربعة مواسم سابقة تحت قيادة المدرب الاسباني بلغ سيتي دور الثمانية في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا ثلاث مرات. ورغم سلسلة من الاصابات طاردت لاعبي الفريق هذا الموسم تصدر سيتي المجموعة الثالثة في دوري الأبطال برصيد 16 نقطة من ست مباريات ويأمل غوارديولا أن يكون لديه تشكيلة مكتملة عندما يحل ضيفا على مونشنغلادباخ في فبراير.

وقال غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ السابق في مؤتمر صحافي أول من أمس «حين كنت أعمل في ألمانيا عرفت الشعبية الكبيرة والتاريخ العريق لمونشنغلادباخ». وتابع «تعجبني كرة القدم الجميلة التي يقدمها. شاهدت أبرز اللقطات لهم في دور المجموعات أمام شاختار وانتر. قدم مباراتين رائعتين أمام شاختار.

وتابع: «أرغب أن يكون الفريق في أفضل حالة عندما نصل الى فبراير. سنسعى لتحقيق ذلك والمنافسة لأبعد مدى». وقال غوارديولا ان سيرخيو أغويرو عاد الى التدريبات بعد وعكة صحية».

