6 إصابات بـ«كورونا» في إنكلترا

دوليه

أفاد مسؤولو الدوري الانكليزي الممتاز أول من امس ان أحدث جولة من فحوص الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها لاعبون وأفراد الأطقم الفنية كشفت عن ست حالات اصابة جديدة بالعدوى. وأضاف الدوري أن المصابين بالعدوى سيخضعون للعزل الذاتي لعشرة أيام. وأوضح في بيان «يؤكد الدوري الممتاز اليوم انه خلال الفترة بين الاثنين السابع من ديسمبر والأحد 13 ديسمبر خضع 1549 لاعباً وفرداً من الأطقم الفنية لفحوص الكشف عن فيروس كورونا وظهرت بينهم ست حالات اصابة جديدة». واجمالاً أصيب 106 بالفيروس خلال 15 جولة من الفحوص هذا الموسم.

