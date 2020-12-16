إصابة نيمار ليست خطيرة

دوليه

أكد نادي باريس سان جرمان أن اصابة نجمه البرازيلي نيمار في الكاحل ليست خطيرة. وقال النادي في بيان رسمي نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التقييم السريري والاشعاعي، بعد التواء الكاحل الأيسر الأحد، مطمئن. سيتم اجراء اختبارات في غضون 48 ساعة».

وكان نيمار قد تعرض لاصابة حادة الأحد في مباراة باريس سان جرمان أمام ضيفه ليون في قمة مواجهات الجولة 14 من الدوري الفرنسي، عندما تدخل عليه بخشونة كبيرة لاعب ليون البرازيلي تياغو مينديز الذي طرد على اثرها. وبعد ذلك غادر نيمار المستطيل الأخضر لملعب بارك دي برانس على النقالة.

