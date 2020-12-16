loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إصابة نيمار ليست خطيرة


أكد نادي باريس سان جرمان أن اصابة نجمه البرازيلي نيمار في الكاحل ليست خطيرة. وقال النادي في بيان رسمي نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التقييم السريري والاشعاعي، بعد التواء الكاحل الأيسر الأحد، مطمئن. سيتم اجراء اختبارات في غضون 48 ساعة».
وكان نيمار قد تعرض لاصابة حادة الأحد في مباراة باريس سان جرمان أمام ضيفه ليون في قمة مواجهات الجولة 14 من الدوري الفرنسي، عندما تدخل عليه بخشونة كبيرة لاعب ليون البرازيلي تياغو مينديز الذي طرد على اثرها. وبعد ذلك غادر نيمار المستطيل الأخضر لملعب بارك دي برانس على النقالة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة