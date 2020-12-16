موسيماني: علاقتي مميزة مع شيكابالا

دوليه

ذكر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ان علاقته مميزة مع شيكابالا قائد الزمالك. وقال موسيماني «لدي علاقة قوية مع شيكابالا منذ مباراة صن داونز والزمالك وفي نهائي دوري الأبطال الأخير بين الأهلي والزمالك توجه لي شيكابالا عقب انتهاء المباراة وتبادلنا الحديث سويا». وأضاف «تربطني كذلك علاقة وطيدة بحسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق وذلك منذ مواجهة جمعتنا (منتخبا مصر وجنوب افريقيا) بالاضافة الى الاجتماعات التي دارت بيننا أثناء تجمعات المدربين الأفارقة». وأضاف «تدريب الأهلي كان حلما منذ أن رأيت الجماهير في المباراة التي جمعت بيننا وصورت تلك اللقطة وعندما تحدث معنا أمير توفيق مدير التعاقدات لم أتخيل أن الأمر حقيقي أنا وزوجتي التي تدير أعمالي». وزاد «أثناء التوجه الى القاهرة شاهدت في الطائرة آخر 3 مباريات للأهلي حتى أتمكن من دراسة الفريق». وعن علاقته بجماهير الوداد المغربي قال «أحب جمهور هذا الفريق لأنني في كل مرة أذهب الى هناك أجد تحية كبيرة لشخصي».