برشلونة في اختبار صعب أمام سوسييداد

دوليه

يستطيع برشلونة استعادة مزيد من التوازن وتحقيق انتصارين متتاليين للمرة الثانية فقط في الموسم الحالي حين يلتقي ريال سوسييداد المتصدر اليوم في المرحلة 14 من الدوري الاسباني.

وكان برشلونة قد استعاد بعض توازنه بالفوز الصعب على ليفانتي 1-0، الأحد في المرحلة الثالثة عشرة.

ولا يبدو برشلونة بهذا الوضع الجيد، كما أن الفريق سيلتقي سوسييداد الذي يقتسم مع أتلتيكو مدريد حاليا صدارة الدوري. ويبلغ الفارق بين برشلونة صاحب المركز الثامن وسوسييداد المتصدر، 9 نقاط، علمًا بأن سوسييداد خاض حتى الآن 13 مباراة مقابل 11 مباراة فقط لبرشلونة في الليغا.

ولم يتوقع أحد، هذا السيناريو بما في ذلك المدرب الهولندي رونالد كومان لدى توليه منصب المدير الفني لبرشلونة في صيف هذا العام. وقال كومان «يمكننا بالطبع أن نفوز بلقب الدوري، اذا تحسن مستوانا وزادت ثقتنا وأتممنا كفاءتنا أمام مرمى المنافس. وقتها ستكون لدينا الفرصة».

وخسر برشلونة 4 مباريات مقابل 5 انتصارات وتعادلين، في المباريات التي خاضها بالبطولة حتى الآن، وقبل فوزه على ليفانتي الاحد، كان الفارق بين برشلونة وفرق منطقة الهبوط بجدول المسابقة قاصرًا على 3 نقاط.

وفرض برشلونة سيطرته على مجريات اللعب في مباراة ليفانتي، لكن نجمه ليونيل ميسي احتاج الى 10 تسديدات على المرمى، ليسجل الهدف الوحيد للمباراة في شباك ليفانتي المتواضع.

وقال كومان «انها مسألة ثقة، اذا دارت الكرة واهتزت الشباك، سيكون لدى المهاجم ايمان بامكانية تسجيل الهدف التالي». ولم يكن كومان سعيدًا بالسؤال الذي وجه اليه بشأن قرار الدفع بقلب دفاع ثالث للحفاظ على انتصار الفريق أمام ليفانتي.

وردًا على اشارة من أحد الصحافيين الى أن طريقة لعب برشلونة كانت الدفاع من خلال الاستحواذ على الكرة وعدم الدفع بمزيد من المدافعين في الملعب، قال كومان «اذا لم تكن تفهم هذا، فالأفضل أن تترك الأمر».

وقال ايمانول ألغواسيل المدير الفني لسوسييداد، انه يأمل ألا يواصل من حوله الحديث عن الفريق، ووضعه في صدارة الدوري الاسباني. ويأمل سوسييداد في أن يكون لاعبه المخضرم ديفيد سيلفا جاهزا للمباراة على ملعب «كامب نو»، بعدما لعب لمدة نصف ساعة فقط في مباراة الفريق التي تعادل فيها مع ايبار الأحد، وذلك بعد تعافيه من الاصابة.

لكن الفريق سيفتقد بالتأكيد جهود لاعبه الدولي ميكيل أويارزابال، الذي يرجح ألا يكتمل تعافيه من الاصابة قبل المباراة.

