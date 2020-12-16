«برشا» وسان جرمان يتصارعان على ديباي

دوليه

دخل برشلونة وباريس سان جرمان في صراع على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وحاول برشلونة التعاقد مع ديباي في الصيف، لكنه فشل في حسم الصفقة لأسباب اقتصادية، بينما اقتحم سان جرمان السباق مؤخرًا. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسبانية، فان برشلونة على دراية بمفاوضات باريس مع وكلاء ديباي قبل وبعد اصابة نيمار دا سيلفا، نجم سان جرمان.

وأشارت الى أن برشلونة يحافظ أيضًا على اتصالات أسبوعية مع ممثلي ديباي، من أجل ابرام الصفقة في يناير المقبل، بناء على رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان.

