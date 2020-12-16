اليابانيون يعارضون إقامة الأولمبياد في 2021

دوليه

عارض غالبية اليابانيين اقامة أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل الى العام المقبل بسبب جائحة كورونا، ويفضلون تأجيلاً جديداً أو الغاء تاماً للحدث الرياضي الضخم، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أمس. وتظهر البيانات الجديدة أن المشاعر العامة شهدت تغييراً منذ الصيف، عندما وجدت استطلاعات الرأي في اليابان أيضاً أن أقلية فقط تدعم خطط اقامة الألعاب العام المقبل، رغم الوصول الوشيك للقاحات جديدة.وأظهر استطلاع للرأي نشرته الاذاعة الوطنية «أن أتش كي» أن 27 في المئة فقط من المستطلعة آراؤهم يؤيدون اقامة الألعاب العام المقبل، فيما يؤيد 32 في المئة الغاءها، و31 في المئة يؤيدون تأجيلاً جديداً. أما باقي المجيبين فاما من غير المتأكدين من اجاباتهم، أو لم يقدموا أي اجابة. واستبعد منظمو الأولمبياد والمسؤولون اليابانيون أي تأخير آخر للألعاب، وهي الأولى التي يتم تأجيلها في أوقات السلم. ويصر هؤلاء على امكانية اقامة الألعاب حتى لو لم يكن الوباء تحت السيطرة بحلول موعد الافتتاح الجديد في 23 يوليو 2021. لكن الجمهور الياباني لا يبدو مقتنعاً. وأظهر استطلاع آخر للرأي نشرته وكالة الأنباء اليابانية «جيجي» أول من أمس أن 21 في المئة يؤيدون الالغاء، ونحو 30 في المئة يؤيدون تأجيلاً آخر. كما أشار استطلاع أجرته وكالة أنباء «كيودو» ونشر في السادس من ديسمبر أن 61,2 في المئة يعارضون اقامة الألعاب العام المقبل.وقد شهدت اليابان تفشياً قليلاً نسبيا لكوفيد-19 عموماً، اذ سجل عدد الوفيات أكثر من 2500 شخصاً من بين 170 ألف حالة مؤكدة. وتواجه الدولة الآسيوية موجة ثالثة من الجائحة، حيث سجلت أرقاما قياسية من الاصابات اليومية في جميع أنحاء البلاد.وستبلغ التكلفة الاضافية للتأجيل 2,4 مليار دولار أميركي بحسب ما أعلن المنظمون بداية الشهر الحالي، مشيرين الى أن 1,5 مليار دولار ستكون مخصصة لتكاليف التشغيل المتعلقة بالتأجيل، مع 900 مليون دولار مخصصة للانفاق على تدابير مكافحة جائحة كورونا. ويمكن للكلفة أن ترتفع أكثر، اذ أعلن المنظمون عن صرف 250 مليون دولار اضافية، على شكل أموال «طارئة» للمساعدة في تغطية النفقات. لكن مزيداً من التأجيل يعني المزيد من الانفاق، وذلك قد يؤلّب الرأي العام في اليابان.